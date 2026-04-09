Слот о Салахе в запасе в игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» было важнее выжить в концовке, а не забить. Лучше сохранить его энергию для следующих матчей»
Арне Слот рассказал, почему Мохамед Салах не сыграл с «ПСЖ».
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему форвард Мохамед Салах не сыграл в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).
Египтянин провел всю игру на скамейке запасных.
«Думаю, что в концовке матча для нас было важнее выжить, чем иметь хоть какой-то шанс забить гол. 20-25 минут мы просто оборонялись.
У Мо много достоинств, но лучше сохранить его энергию для следующих матчей вместо того, чтобы он оборонялся 20-25 минут в штрафной», – заявил Арне Слот.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Лучше бы Слота сейчас уволили ,Алонсо пусть дорабатывает сезон
Какой позор! Если главный тренер такое заявляет, то это конец, с ним явно не по пути...