Слот о Салахе в запасе в игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» было важнее выжить в концовке, а не забить. Лучше сохранить его энергию для следующих матчей»

Арне Слот рассказал, почему Мохамед Салах не сыграл с «ПСЖ».

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот объяснил, почему форвард Мохамед Салах не сыграл в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).

Египтянин провел всю игру на скамейке запасных.

«Думаю, что в концовке матча для нас было важнее выжить, чем иметь хоть какой-то шанс забить гол. 20-25 минут мы просто оборонялись.

У Мо много достоинств, но лучше сохранить его энергию для следующих матчей вместо того, чтобы он оборонялся 20-25 минут в штрафной», – заявил Арне Слот .

«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ»