  Слот о Салахе в запасе в игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» было важнее выжить в концовке, а не забить. Лучше сохранить его энергию для следующих матчей»
Слот о Салахе в запасе в игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» было важнее выжить в концовке, а не забить. Лучше сохранить его энергию для следующих матчей»

Арне Слот рассказал, почему Мохамед Салах не сыграл с «ПСЖ».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему форвард Мохамед Салах не сыграл в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).

Египтянин провел всю игру на скамейке запасных.

«Думаю, что в концовке матча для нас было важнее выжить, чем иметь хоть какой-то шанс забить гол. 20-25 минут мы просто оборонялись.

У Мо много достоинств, но лучше сохранить его энергию для следующих матчей вместо того, чтобы он оборонялся 20-25 минут в штрафной», – заявил Арне Слот.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
По мне так это слова можно трактовать, как капитуляция. Думаю дни Слота в Ливерпуле сочтены.
Он похожее вещал после разгрома от Сити - мол, главное, не дать забить им 5.
А у Салаха разве была энергия? Впрочем, весь Ливерпуль мёртвый абсолютно весной и это непосредственная вина Арне. Особенно в матче с ПСЖ.
Он мертв весь сезон,Арсенал подарил им 5 строчку для прохода в лч,но с такой игрой,боюсь и 5 финишировать будет трудно
Да славный был конечно Ливерпуль. Салах, Мане, Фирмино,Клопп.... И с нынешним составом Клопп боролся бы за все трофеи. А сейчас. Жалкое зрелище (голосом ослика)
Да уж, слышать такое от главного тренера команды весьма странно. Либо это трудности перевода, либо Слот окончательно потерял веру в себя и свою команду. Ждем реакции со стороны ветеранов клуба, теперь главное «выжить» под гнетом экспертов и британских СМИ.
Слот идиот.Какого йуха сохранить силу.Для кого сохранить? Или он думает,пусть нам сколько хотят забьют , Салах в ответке больше забьет.
Лучше бы Слота сейчас уволили ,Алонсо пусть дорабатывает сезон
И это говорит тренер действующего чемпиона АПЛ? Просто дикая слабохарактерность.
"Думаю, что в концовке матча для нас было важнее выжить, чем иметь хоть какой-то шанс забить гол."
Какой позор! Если главный тренер такое заявляет, то это конец, с ним явно не по пути...
Спасибо за чемпионство и пошел н…ер
Сохранить силы для Фулхэма? Понимаю… борьба за 5 место предстоит жаркой. Хаби Алонсо приди - порядок наведи!
0,17 xG против «ПСЖ» – худший показатель «Ливерпуля» при Слоте. Команда не пробила в створ в матче ЛЧ впервые с 2020 года
9 апреля, 03:01
9 апреля, 03:01
