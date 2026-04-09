  • 0,17 xG против «ПСЖ» – худший показатель «Ливерпуля» при Слоте. Команда не пробила в створ в матче ЛЧ впервые с 2020 года
«Ливерпуль» создал лишь 0,17 xG в матче с «ПСЖ».

«Ливерпуль» проиграл «ПСЖ» (0:2) на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Английский клуб заработал лишь 0,17 ожидаемых голов в этой игре – это худший показатель мерсисайдцев при тренере Арне Слоте. Нидерландец провел 105-й матч во главе команды.

«Ливерпуль» также не нанес ни одного удара в створ ворот парижан. В сторону ворот было три удара.

Как пишет журналист Джеймс Пирс, в матче Лиги чемпионов это произошло впервые с ноября 2020 года, когда мерсисайдцы встречались с «Аталантой» (0:2).

«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
Это даже не xG, а XD :)
Ответ Габорик
xG по степени давления болельщиков измеряется же. В пустые промазал, удара в створ нет, а давление поднялось)
Ответ Габорик
Какой смысл бить, если там Сафонов
Ливерпуль в этом матче вообще с первых минут посыпался... Спасибо ПСЖ, что всего лишь 2-0. По игре счёт мог быть и 4-0, и 5-0. Летом ещё Салах уйдет, возвращайте дядю Юргена
Наш Ливерпуль позорен, будем объективны...
Ответ Крэнг
Позорен и продырявлен
Ответ Крэнг
Хотя уже нет гения в очках
Ужас конечно, насколько распиаренной посредственностью оказался этот Слот. Конспекты Юргена закончились, новые игроки - ничего нового Слот не построил. Ливерпуль из самой энергичной, живой, влюбляющей в себя команды превратился в белых ходоков
Не смогли пробить в створ ворот, зато пробили дно!
Это все Салах виноват говорили скаузеры, убери Салаха и Ливерпуль заиграет как команда мечты говорили они
Ладно по стате, но я не помню такой Ливерпуль по слабости в единоборствах. Париж просто везде переигрывал. Физуха на нуле у команды
Убрать этого лысого шарлатана
Слот не нашёл точку G.
Интересно, как наскреблись 0,17 иксджи при 0 ударов в створ 🤔
Ответ Жан-Жак Руссо
Может были заблокированные удары, или удары мимо
Ответ Жан-Жак Руссо
Думаю, это тот опасный навес в 1-м тайме, когда три игрока Ливерпуля могли замкнуть подачу, если бы не классная игра на выходе Моти.
Ван Дейк о 0:2 от «ПСЖ»: «Не стоит забывать, что это обладатель ЛЧ. Видите их уровень, и насколько они могут быть хороши. «Ливерпуль» должен быть безупречен во всем»
9 апреля, 01:45
Сафонов про 2:0 с «Ливерпулем»: «Сила «ПСЖ» – обороняемся вместе, не только защитники, все делают это активно. Контролировали игру, было важно держать концентрацию»
9 апреля, 00:42
31 минуту назадФото
37 минут назад
37 минут назад
