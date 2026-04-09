0,17 xG против «ПСЖ» – худший показатель «Ливерпуля» при Слоте. Команда не пробила в створ в матче ЛЧ впервые с 2020 года

«Ливерпуль» создал лишь 0,17 xG в матче с «ПСЖ».

«Ливерпуль» проиграл «ПСЖ» (0:2) на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .

Английский клуб заработал лишь 0,17 ожидаемых голов в этой игре – это худший показатель мерсисайдцев при тренере Арне Слоте . Нидерландец провел 105-й матч во главе команды.

«Ливерпуль» также не нанес ни одного удара в створ ворот парижан. В сторону ворот было три удара.

Как пишет журналист Джеймс Пирс, в матче Лиги чемпионов это произошло впервые с ноября 2020 года, когда мерсисайдцы встречались с «Аталантой» (0:2).

