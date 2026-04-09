  Лапочкин об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Никто не хочет видеть такие пенальти. Таков современный футбол, реалии. Видеоповторы говорят нам, что это фол»
Лапочкин об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Никто не хочет видеть такие пенальти. Таков современный футбол, реалии. Видеоповторы говорят нам, что это фол»

Сергей Лапочкин оценил пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком».

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о назначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).

На 40-й минуте матча Луис Энрике в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко, и аргентинец упал на землю. Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый.

«Если говорить о пенальти в ворота «Зенита» – у нас в текущем сезоне чемпионата было много эпизодов, когда в такие моменты назначались пенальти.

Но буквально неделю назад в матче «Динамо» – «Зенит» нарушение не зафиксировали. В прошлом туре в матче «Спартак» – «Локомотив» было два потенциальных момента с ударами по лицу – пенальти не ставились. Возникают вопросы.

Хотя, если разбирать этот момент, то Луис Энрике видел игрока «Спартака» и попал ему ладонью по лицу. В таких эпизодах у нас ставились пенальти и давались желтые карточки.

Никто не хочет видеть такие пенальти, но, к сожалению, таков современный футбол, реалии и видеоповторы говорят нам, что это фол.

Почему в матчах «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – «Локомотив» пенальти не были назначены – большие вопросы.

Самое интересное, что такие пенальти судьи назначают после просмотра. В момент игры они их не видят», – сказал Сергей Лапочкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Что значит никто не хочеть видеть? Я хочу видеть такие пенальти. Игроки борются за мяч, юбиляр смотрит на Барко и намеренно бьет в лицо, что не так с этим пенальти?
Ответ Филька Шкворень
Комментарий удален модератором
Ответ Причёска Бэйла
Комментарий удален модератором
О, один из тех, кто бутылки на стадионе кидал вчера в игроков?
Ну что поделать, на чем сидели то и кидали
Лампочкин, ну, даёшь. Ты уж совсем-то не пались. Не хочет видеть пенальти юбиляра на Барко, где гражданин, утратив контроль над мячом, тупо тычет пятерней в лицо атакующего игрока, но при этом хочет видеть пенальти Денисова на Руденко, где защитник сначала опережает нападающего и отбивает мяч, после чего Руденко врезается локтем в спину, нарушая правила, а потом отхватывает по щам
Ответ Быколай Оптоед
Удобно.По такой логике именно Барко лицом налетел на руку Энрике.Фассон видимо тоже лицом налетел на кулак Ву.
Продажная Лапочкин.
Пенальти-то был. Но я не понял, почему Энрике дали жёлтую, а Денисову за попадание в лицо Мостовому нет, хотя у него она была бы вторая?
Ответ Петроград
Просто потому,что это игрок"народной" команды!
Лампочкин возбудился, загорелся красным светом. Это карма за пенальти благодаря которому Зе нит прошёл Махачкалу и играл со Спартаком.
Ответ Александр Жердин
Так вот здесь и не видят. Ведь это же будет в пользу Зенита, а это ни-ни! https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/dinamo-zenit-ivanov-ne-nakazal-marichalya-penalti-tot-pihnul-soboleva-v-lico-2409337/?ysclid=mnr59lys8c397117455
Ты лучше Махачкалу вспомни. Тогда и ныть о судействе не надо .
Ответ Сироткин Александр
Ноешь здесь только ты. Я задаю вопрос о двояких трактовка аналогичных эпизодах. Кстати, я сразу писал, что по моему мнению с Махачкалой пенальти не было.
Лапочкин туалетная бумага в офисе миллера, ему веры нет , и выгнали его за взятки из судей , одним словом пустомеля !!!)))
Ты даже стрелки кидаешь неумело. Надеюсь ты перед тем как пил горлышко протирал?
Тренеры решают. А не бывший футболист со своими тараканами
он подобные комментарии про зенитчиков говорил хоть раз?
