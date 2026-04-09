Лапочкин об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Никто не хочет видеть такие пенальти. Таков современный футбол, реалии. Видеоповторы говорят нам, что это фол»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о назначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).
На 40-й минуте матча Луис Энрике в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко, и аргентинец упал на землю. Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый.
«Если говорить о пенальти в ворота «Зенита» – у нас в текущем сезоне чемпионата было много эпизодов, когда в такие моменты назначались пенальти.
Но буквально неделю назад в матче «Динамо» – «Зенит» нарушение не зафиксировали. В прошлом туре в матче «Спартак» – «Локомотив» было два потенциальных момента с ударами по лицу – пенальти не ставились. Возникают вопросы.
Хотя, если разбирать этот момент, то Луис Энрике видел игрока «Спартака» и попал ему ладонью по лицу. В таких эпизодах у нас ставились пенальти и давались желтые карточки.
Никто не хочет видеть такие пенальти, но, к сожалению, таков современный футбол, реалии и видеоповторы говорят нам, что это фол.
Почему в матчах «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – «Локомотив» пенальти не были назначены – большие вопросы.
Самое интересное, что такие пенальти судьи назначают после просмотра. В момент игры они их не видят», – сказал Сергей Лапочкин.
Ну что поделать, на чем сидели то и кидали