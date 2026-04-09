Уоррен Заир-Эмери: «ПСЖ» мог забить «Ливерпулю» больше. Постараемся выиграть в ответном матче, должны сохранять серьезность»

Уоррен Заир-Эмери: «ПСЖ» мог забить «Ливерпулю» больше.

Полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери поделился мыслями после победы над «Ливерпулем » (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .

«Мы могли забить больше. Жаль [что не получилось]. Тем не менее это отличный результат, но еще ничего не кончено.

Отправимся на ответный матч с теми же намерениями и постараемся выиграть. Никогда не знаешь, что может произойти в игре. Мы должны сохранять серьезность», – сказал Уоррен Заир-Эмери.

