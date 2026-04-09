Уоррен Заир-Эмери: «ПСЖ» мог забить «Ливерпулю» больше. Постараемся выиграть в ответном матче, должны сохранять серьезность»
Полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери поделился мыслями после победы над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы могли забить больше. Жаль [что не получилось]. Тем не менее это отличный результат, но еще ничего не кончено.
Отправимся на ответный матч с теми же намерениями и постараемся выиграть. Никогда не знаешь, что может произойти в игре. Мы должны сохранять серьезность», – сказал Уоррен Заир-Эмери.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
Интересно, а он может играть за ДР Конго (бывш. Заир)?
