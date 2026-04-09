  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Дейк о 0:2 от «ПСЖ»: «Не стоит забывать, что это обладатель ЛЧ. Видите их уровень, и насколько они могут быть хороши. «Ливерпуль» должен быть безупречен во всем»
5

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о поражении от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы оборонялись, выставив много игроков вокруг штрафной. К сожалению, первый гол – это рикошет.

У нас были небольшие моменты в контратаках, когда мы могли бы сыграть лучше. Конечно, я совсем не рад поражению. Единственный позитивный момент – это то, что у нас есть еще одна игра на следующей неделе.

Не стоит забывать, что мы играем против обладателя Лиги чемпионов в прошлом сезоне, и вы видите, какого уровня они уже достигли в этом сезоне – как в своем чемпионате, так и в Лиге чемпионов, и насколько хороши они могут быть, независимо от того, играют они дома или на выезде – поэтому мы должны быть абсолютно безупречны во всем, что делаем.

Надеюсь, наши болельщики тоже сыграют в этом большую роль. Я пережил много особенных вечеров на «Энфилде», мне очень повезло, и наши болельщики – это основа клуба, и надеюсь, они снова будут с нами», – заявил Вирджил ван Дейк.

«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ»

На что способен «Спартак» в сезоне?19971 голос
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
logoВирджил ван Дейк
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛиверпуль
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ван Дейк хорош в этом сезоне только в интервью после матча
А вы действующие чемпионы АПЛ, позорники !!!
Когда лет 15 назад играл в ps2 , выбирал себе команду рубин, и когда противником был реал, то выглядело это как вчерашний матч псж и ливерпуля
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Слот об игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» повезло, что всего 0:2, первый гол тяжело по нам ударил. Против них нужно выступать так, как в матче «Баварии» с «Реалом»
8 апреля, 21:58
Энрике о 2:0 с «Ливерпулем»: «Жаль – «ПСЖ» заслуживал больше голов, но это ЛЧ. Мы всегда стремимся выиграть, но привыкли, что соперники подстраиваются под нас»
8 апреля, 21:38
