Ван Дейк о 0:2 от «ПСЖ»: «Не стоит забывать, что это обладатель ЛЧ. Видите их уровень, и насколько они могут быть хороши. «Ливерпуль» должен быть безупречен во всем»

Вирджил ван Дейк: не стоит забывать, что «ПСЖ» – обладатель Лиги чемпионов.

Капитан «Ливерпуля » Вирджил ван Дейк высказался о поражении от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы оборонялись, выставив много игроков вокруг штрафной. К сожалению, первый гол – это рикошет.

У нас были небольшие моменты в контратаках, когда мы могли бы сыграть лучше. Конечно, я совсем не рад поражению. Единственный позитивный момент – это то, что у нас есть еще одна игра на следующей неделе.

Не стоит забывать, что мы играем против обладателя Лиги чемпионов в прошлом сезоне, и вы видите, какого уровня они уже достигли в этом сезоне – как в своем чемпионате, так и в Лиге чемпионов , и насколько хороши они могут быть, независимо от того, играют они дома или на выезде – поэтому мы должны быть абсолютно безупречны во всем, что делаем.

Надеюсь, наши болельщики тоже сыграют в этом большую роль. Я пережил много особенных вечеров на «Энфилде», мне очень повезло, и наши болельщики – это основа клуба, и надеюсь, они снова будут с нами», – заявил Вирджил ван Дейк.

