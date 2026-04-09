Андрей Аршавин: «Спартак» контролировал игру с «Зенитом», им больше повезло. Результат в основное время закономерен, а пенальти – это лотерея»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил победу «Спартака» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.
Красно-белые выиграли в серии пенальти.
– «Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Хуан Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита» и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие.
Результат в основное время закономерен, а пенальти – это лотерея. Не сказать, что там чудо‑вратарь или кто‑то плохо пробил. Плюс‑минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло.
– Пенальти?
– Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже «Спартак» выиграл бы в основное время, – сказал Андрей Аршавин.
С работы на 40 минут раньше ушел, пива купил, мяса потушил. Можно было бы, конечно, пожарить. Да, пожалуй, можно было бы и пожарить. Но ведь это лотерея - тушить или жарить. Как и пенальти.
А то я чёт с нынешним форматом кубка совсем запутался