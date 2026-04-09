Андрей Аршавин: «Спартак» контролировал игру с «Зенитом», им больше повезло. Результат в основное время закономерен, а пенальти – это лотерея»

Андрей Аршавин высказался о победе «Спартака» над «Зенитом».

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил победу «Спартака » в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Красно-белые выиграли в серии пенальти.

– «Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Хуан Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита » и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие.

Результат в основное время закономерен, а пенальти – это лотерея. Не сказать, что там чудо‑вратарь или кто‑то плохо пробил. Плюс‑минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло.

– Пенальти?

– Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже «Спартак» выиграл бы в основное время, – сказал Андрей Аршавин .

