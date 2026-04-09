  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Аршавин: «Спартак» контролировал игру с «Зенитом», им больше повезло. Результат в основное время закономерен, а пенальти – это лотерея»
44

Андрей Аршавин: «Спартак» контролировал игру с «Зенитом», им больше повезло. Результат в основное время закономерен, а пенальти – это лотерея»

Андрей Аршавин высказался о победе «Спартака» над «Зенитом».

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил победу «Спартака» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Красно-белые выиграли в серии пенальти.

– «Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Хуан Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита» и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие.

Результат в основное время закономерен, а пенальти – это лотерея. Не сказать, что там чудо‑вратарь или кто‑то плохо пробил. Плюс‑минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло.

– Пенальти?

– Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже «Спартак» выиграл бы в основное время, – сказал Андрей Аршавин.

«Спартак» выиграл серию пенальти заменой вратаря: Помазун выбил «Зенит»! Впервые за 32 года

На что способен «Спартак» в сезоне?19854 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Аршавин
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoХуан Карлос Карседо
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь всеми фибрами за Краснодар в чемпионате в целом, чтобы перешедшие Соболев и Дивеев остались у разбитого корыта.
Ответ Олег
Теперь всеми фибрами за Краснодар в чемпионате в целом, чтобы перешедшие Соболев и Дивеев остались у разбитого корыта.
Хорошее корыто с миллиардами рублей, а больше их ничего не интересует.
Такое ставить нельзя в наши ворота, добавил розовощекий карлик.
Ответ iscariot13
Такое ставить нельзя в наши ворота, добавил розовощекий карлик.
Да, только соперникам.
Ответ iscariot13
Такое ставить нельзя в наши ворота, добавил розовощекий карлик.
Розовощекие тогда уж игроки Спартака,а этот не мытый)
Удар по лицу в штрафной человеку, владеющему мячом? Да, такое ставить нельзя:)
Ответ arspurs9
Удар по лицу в штрафной человеку, владеющему мячом? Да, такое ставить нельзя:)
Так не поставили на Соболеве с Динамо
Ответ arspurs9
Удар по лицу в штрафной человеку, владеющему мячом? Да, такое ставить нельзя:)
Нельзя предавать забвению незыблемые основы судейства Зенита на родном стадионе. А именно: нет крови - нет пенальти.
Ну, я всё, что от меня зависело, сделал.
С работы на 40 минут раньше ушел, пива купил, мяса потушил. Можно было бы, конечно, пожарить. Да, пожалуй, можно было бы и пожарить. Но ведь это лотерея - тушить или жарить. Как и пенальти.
Ответ Митя Танин
Ну, я всё, что от меня зависело, сделал. С работы на 40 минут раньше ушел, пива купил, мяса потушил. Можно было бы, конечно, пожарить. Да, пожалуй, можно было бы и пожарить. Но ведь это лотерея - тушить или жарить. Как и пенальти.
Ролтон не заварил
Ответ Митя Танин
Ну, я всё, что от меня зависело, сделал. С работы на 40 минут раньше ушел, пива купил, мяса потушил. Можно было бы, конечно, пожарить. Да, пожалуй, можно было бы и пожарить. Но ведь это лотерея - тушить или жарить. Как и пенальти.
Бомжей на угощение не позвал - вот и не подфартило)
Пенальти это не лотерея, так же , как и буллит в хоккее. Это мастерство вратаря и бьющего игрока в чистом виде
"Спартак" лучше двигался и перекрывал кислород "Зениту", играть не получалось, но и "Спартак" в этом не особо преуспел. Про такие игры говорят - "игра без ворот". Пенальти - лотерея, а вот стартовый состав "Зенита" целиком и полностью замысел тренера, который откровенно пренебрёг кубком в угоду потенциальному "золотому" матчу. Вот и посмотрим насколько замысел воплотится. В целом - фанаты жгли, Энрике обводил, Дуран делал вид, что он футболист, Соболев не трогал мяч, а Мостовой совершал забеги, хоть и без особого результата. В концовке фанаты набросили, причём буквально, но без особых последствий для команд.
Ответ scandall1984
"Спартак" лучше двигался и перекрывал кислород "Зениту", играть не получалось, но и "Спартак" в этом не особо преуспел. Про такие игры говорят - "игра без ворот". Пенальти - лотерея, а вот стартовый состав "Зенита" целиком и полностью замысел тренера, который откровенно пренебрёг кубком в угоду потенциальному "золотому" матчу. Вот и посмотрим насколько замысел воплотится. В целом - фанаты жгли, Энрике обводил, Дуран делал вид, что он футболист, Соболев не трогал мяч, а Мостовой совершал забеги, хоть и без особого результата. В концовке фанаты набросили, причём буквально, но без особых последствий для команд.
Есть ложка мёда - Черданцева не слышал, сегодня в ленте прочитал, что он был пи@@@болом на микрофоне.
Аршавин в в меру обьективен,Карседо на правильном пути, Помазун ярко напомнил о себе,а Барко урок,что пижонство не проходит....
Ответ Леонид Вилькин
Аршавин в в меру обьективен,Карседо на правильном пути, Помазун ярко напомнил о себе,а Барко урок,что пижонство не проходит....
Да он постоянно бьет одинаково, до последнего ждет куда вратарь прыгнет, а вратарь знал это и просто стоял до последнего.
Как я не люблю это уже устоявшееся выражение про лотерею...Это тоже состязание мастерства и крепости нервов
Аршавин болельщикам Зенита - "Ваши ожидания - ваши проблемы" .
А Зенит дальше в какой путь пойдёт?
А то я чёт с нынешним форматом кубка совсем запутался
Ответ Никому_никабельный
А Зенит дальше в какой путь пойдёт? А то я чёт с нынешним форматом кубка совсем запутался
В пути неудачников будет биться.
Ответ Никому_никабельный
А Зенит дальше в какой путь пойдёт? А то я чёт с нынешним форматом кубка совсем запутался
Зенит идет в одно место!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
