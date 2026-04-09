Сафонов про 2:0 с «Ливерпулем»: «Сила «ПСЖ» – обороняемся вместе, не только защитники, все делают это активно. Контролировали игру, было важно держать концентрацию»

Матвей Сафонов оценил победу над «Ливерпулем».

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мнением после победы над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .

– Был ли матч с «Ливерпулем» самым простым в ЛЧ?

– 100% нет. Мы знаем, на что способны их игроки, это топ-класс. Любая расслабленность чревата последствиями. Важно было держать концентрацию, продолжать работать.

То, что в первом тайме у «Ливерпуля» не было ударов, – это работа всей команды.

В этом сила «ПСЖ» – мы обороняемся все вместе, не только защитники. И все делают это активно. Мы контролировали игру», – сказал Матвей Сафонов в интервью Okko.

