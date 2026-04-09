Сафонов про 2:0 с «Ливерпулем»: «Сила «ПСЖ» – обороняемся вместе, не только защитники, все делают это активно. Контролировали игру, было важно держать концентрацию»
Матвей Сафонов оценил победу над «Ливерпулем».
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мнением после победы над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
– Был ли матч с «Ливерпулем» самым простым в ЛЧ?
– 100% нет. Мы знаем, на что способны их игроки, это топ-класс. Любая расслабленность чревата последствиями. Важно было держать концентрацию, продолжать работать.
То, что в первом тайме у «Ливерпуля» не было ударов, – это работа всей команды.
В этом сила «ПСЖ» – мы обороняемся все вместе, не только защитники. И все делают это активно. Мы контролировали игру», – сказал Матвей Сафонов в интервью Okko.
На что способен «Спартак» в сезоне?19970 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Б#я, Матюха, так хочется чтобы ты сыграл весь плей-офф, вы выйграли и ты стал лучшим голкипером мира 🙏
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Просто красавцы, как каток идут в плей-офф, Энрике и команде только аплодисменты!
Хвича в миллион раз лучше распиаренного винисиуса. Как жаль, что в Мадриде играет эта бездарная истеричка, а не действительно топовый футболист, который к тому же реально с детства за Реал
Поздравляем сухарем !
Комментарий скрыт
ПСЖ вновь вне конкуренции. Арсенал не потянет, Бавария думается тоже.
Хвича феерил, и он топ класс, даже не верится что он в РПЛ играл
Не верил в ПСЖ, но вчера были командой, ничего Ливерпуль не мог сделать. Отдельно рад за Сафонова и Хвичу, второй - это просто феерия.
Удачи!
