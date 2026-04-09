  • Сафонов про 2:0 с «Ливерпулем»: «Сила «ПСЖ» – обороняемся вместе, не только защитники, все делают это активно. Контролировали игру, было важно держать концентрацию»
Сафонов про 2:0 с «Ливерпулем»: «Сила «ПСЖ» – обороняемся вместе, не только защитники, все делают это активно. Контролировали игру, было важно держать концентрацию»

Матвей Сафонов оценил победу над «Ливерпулем».

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мнением после победы над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Был ли матч с «Ливерпулем» самым простым в ЛЧ?

– 100% нет. Мы знаем, на что способны их игроки, это топ-класс. Любая расслабленность чревата последствиями. Важно было держать концентрацию, продолжать работать.

То, что в первом тайме у «Ливерпуля» не было ударов, – это работа всей команды.

В этом сила «ПСЖ» – мы обороняемся все вместе, не только защитники. И все делают это активно. Мы контролировали игру», – сказал Матвей Сафонов в интервью Okko.

Б#я, Матюха, так хочется чтобы ты сыграл весь плей-офф, вы выйграли и ты стал лучшим голкипером мира 🙏
Просто красавцы, как каток идут в плей-офф, Энрике и команде только аплодисменты!
Хвича в миллион раз лучше распиаренного винисиуса. Как жаль, что в Мадриде играет эта бездарная истеричка, а не действительно топовый футболист, который к тому же реально с детства за Реал
Для Реала, Хвича слишком белый
Да ты расист ! 😁
Поздравляем сухарем !
ПСЖ вновь вне конкуренции. Арсенал не потянет, Бавария думается тоже.
Хвича феерил, и он топ класс, даже не верится что он в РПЛ играл
Не верил в ПСЖ, но вчера были командой, ничего Ливерпуль не мог сделать. Отдельно рад за Сафонова и Хвичу, второй - это просто феерия.
Слот об игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» повезло, что всего 0:2, первый гол тяжело по нам ударил. Против них нужно выступать так, как в матче «Баварии» с «Реалом»
Энрике о 2:0 с «Ливерпулем»: «Жаль – «ПСЖ» заслуживал больше голов, но это ЛЧ. Мы всегда стремимся выиграть, но привыкли, что соперники подстраиваются под нас»
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
«Челси» не выигрывает у «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 11 матчей из 14 с тех пор
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
