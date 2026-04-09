«Ливерпуль» проиграл четыре матча подряд в гостях впервые за 14 лет.

«Ливерпуль» проиграл «ПСЖ» (0:2) на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов . Это поражение стало четвертым подряд в гостях для команды тренера Арне Слота . Ранее мерсисайдцы уступили «Галатасараю» (0:1), «Брайтону» (1:2) и «Манчестер Сити» (0:4). «Ливерпуль» проиграл четыре раза подряд на выезде впервые с апреля 2012 года.