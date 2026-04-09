Хвича, Нойер, Альварес и Райя – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Определены претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала.

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил гол в матче против «Барселоны» (2:0).

Голкипер «Арсенала» Давид Райя не пропустил и отразил пять ударов в игре со «Спортингом» (1:0).

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер парировал восемь из девяти ударов в створ в матче с «Реалом» (2:1).

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил мяч в игре с «Ливерпулем» (2:0).