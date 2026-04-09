Хвича, Нойер, Альварес и Райя – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Хвича Кварацхелия и Мануэль Нойер – кандидаты на звание игрока недели в ЛЧ.

Определены претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала.

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил гол в матче против «Барселоны» (2:0).

Голкипер «Арсенала» Давид Райя не пропустил и отразил пять ударов в игре со «Спортингом» (1:0).

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер парировал восемь из девяти ударов в створ в матче с «Реалом» (2:1).

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил мяч в игре с «Ливерпулем» (2:0).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
Нойер прям царский вратарь, такой породистый.😎😎😎
Нойер прям царский вратарь, такой породистый.😎😎😎
Очень хорош, уверенность зашкаливает.
Батя заслужил, в 40 лет 9 сейвов против Вини и Мбапппе это мощно
Ну тут Нойер или Райя
Райя , Нойер был ярче , но Райя вытащил за уши Арсенал и принес победу !
Что-то мне все тревожнее и тревожнее за их ещё не так давно казавшееся бесспорным чемпионство в АПЛ )
Райя , Нойер был ярче , но Райя вытащил за уши Арсенал и принес победу ! Что-то мне все тревожнее и тревожнее за их ещё не так давно казавшееся бесспорным чемпионство в АПЛ )
А Нойер не принес победу Над Реалом ? Или у нас Спортинг опаснее Реала ?
Нойер выдал суперигру.
У Нойера же девять сейвов, вроде, а не восемь.
Награду наверняка возьмёт кто-то из вратарей. Альварес шикарно пробил штрафной, но в целом провёл не выдающуюся игру, как по мне. А у Хвичи гол не победный. Игру его, правда, не видел, втыкал в матч Барсы с матрасами.
У Нойера же девять сейвов, вроде, а не восемь. Награду наверняка возьмёт кто-то из вратарей. Альварес шикарно пробил штрафной, но в целом провёл не выдающуюся игру, как по мне. А у Хвичи гол не победный. Игру его, правда, не видел, втыкал в матч Барсы с матрасами.
Если бы смотрел игру, то понял бы что Хвича по сути ее и сделал против Ливерпуля, самый активный и опасный игрок. Возможно только Олисе может посоперничать с Хвичей, обидно что это два самых недооцененных игрока.
