Хвича, Нойер, Альварес и Райя – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Определены претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала.
Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил гол в матче против «Барселоны» (2:0).
Голкипер «Арсенала» Давид Райя не пропустил и отразил пять ударов в игре со «Спортингом» (1:0).
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер парировал восемь из девяти ударов в створ в матче с «Реалом» (2:1).
Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил мяч в игре с «Ливерпулем» (2:0).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
Что-то мне все тревожнее и тревожнее за их ещё не так давно казавшееся бесспорным чемпионство в АПЛ )
Награду наверняка возьмёт кто-то из вратарей. Альварес шикарно пробил штрафной, но в целом провёл не выдающуюся игру, как по мне. А у Хвичи гол не победный. Игру его, правда, не видел, втыкал в матч Барсы с матрасами.