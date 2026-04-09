Итурральде о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Скандал, одна из самых больших ошибок за долгое время. Явный пенальти. А потом жалуются на испанских арбитров...»

Итурральде Гонсалес о судействе Ковача: скандал, одна из самых больших ошибок.

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес убежден , что «Атлетико » ошибочно избежал пенальти после того, как Марк Пубиль рукой коснулся мяча во вратарской в игре с «Барселоной» (2:0).

«Это колоссальная ошибка. Явный пенальти. А потом они жалуются на испанских арбитров... Это скандал!

Это очень большая техническая ошибка. Одна из самых больших за долгое время. ВАР должен был вмешаться», – заявил Итурральде Гонсалес.

Встречу обслуживала бригада во главе с румынским рефери Иштваном Ковачем.