  • Итурральде о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Скандал, одна из самых больших ошибок за долгое время. Явный пенальти. А потом жалуются на испанских арбитров...»
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес убежден, что «Атлетико» ошибочно избежал пенальти после того, как Марк Пубиль рукой коснулся мяча во вратарской в игре с «Барселоной» (2:0).

«Это колоссальная ошибка. Явный пенальти. А потом они жалуются на испанских арбитров... Это скандал!

Это очень большая техническая ошибка. Одна из самых больших за долгое время. ВАР должен был вмешаться», – заявил Итурральде Гонсалес.

Встречу обслуживала бригада во главе с румынским рефери Иштваном Ковачем.

На что способен «Спартак» в сезоне?19917 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Со своим ВАРом всё сломали. Система не доведена до идеала. Трактовки у арбитров каждый матч разные.
Ответ falkao2013
Конкретно сегодня бригада вар крепко спала и громко храпела весь матч, кроме эпизода, где Атлетико потребовалась скорая судейская помощь
Ответ falkao2013
Все дело в УЕФА, а не арбитрах или видеоповторах.
Так вроде схожая ситуация была в матче Арсенала и Баварии, но почему-то скандал небольшой, да и время не долгое, почему для Иттуральде это "большой скандал за долгове время", если была аналогичная ситуация недавно? Вопрос открытый.
Ответ Бутсы Крооса
https://www.sports.ru/football/blogs/3277651.html - вот ситуация из прошлогоднего розыгрыша ЛЧ и там за такое поставили пенальти.

Но тогда поставили пенальти за это, а сегодня - нет.
Ответ Бутсы Крооса
Меня больше интересует почему Коке получил всего одну желтую
Тут большое значение имеет : когда Мусса отдавал Питбульту ,мяч в этот момент был зафиксирован в одной точке или нет? Вот в чём вопрос! Кто смотрел хороший и полноценный повтор?
в студии окко были повторы - все видно и это пенальти, там же обсуждали эпизод и сказали - да, пенальти
Мда....неприятно. Судейка явно пощадил Атлетико со второй ЖК, а тут еще оказывается пенка. Ну оставлять это так нельзя. Тем более с матрасниками и в КИ при 0-4 вроде гол отобрали. Как позже оказалось совсем не лишний.
Цыган отсудил ужасно, весь матч с пробегал с лицом типа "что я здесь делаю"
Был такой недавно в матчей Арсенал-Бавария ,тоже не дали пенальти
Итурральде Гонсалес пусть лучше свои подвиги и перфомансы вспомнит. Там на целый сериал наберется. Причем это будет похлеще шоу Бенни Хилла.
Пубиль рукой остановил мяч на краю вратарской после паса Муссо при ударе от ворот и отдал передачу голкиперу. Игроки «Барселоны» требовали пенальти, судья Ковач не отреагировал
8 апреля, 21:35Фото
«Атлетико» обыграл «Барсу» на «Камп Ноу» впервые с 2006-го – тогда дубль сделал Торрес. В 2024-м была победа на «Монжуике»
8 апреля, 21:24
Симеоне выиграл 8 из 45 матчей против «Барселоны»
8 апреля, 21:05
