Итурральде о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Скандал, одна из самых больших ошибок за долгое время. Явный пенальти. А потом жалуются на испанских арбитров...»
Итурральде Гонсалес о судействе Ковача: скандал, одна из самых больших ошибок.
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес убежден, что «Атлетико» ошибочно избежал пенальти после того, как Марк Пубиль рукой коснулся мяча во вратарской в игре с «Барселоной» (2:0).
«Это колоссальная ошибка. Явный пенальти. А потом они жалуются на испанских арбитров... Это скандал!
Это очень большая техническая ошибка. Одна из самых больших за долгое время. ВАР должен был вмешаться», – заявил Итурральде Гонсалес.
Встречу обслуживала бригада во главе с румынским рефери Иштваном Ковачем.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Но тогда поставили пенальти за это, а сегодня - нет.