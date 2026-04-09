Энрике о 2:0 с «Ливерпулем»: «Жаль – «ПСЖ» заслуживал больше голов, но это ЛЧ. Мы всегда стремимся выиграть, но привыкли, что соперники подстраиваются под нас»

Энрике о 2:0 с «Ливерпулем»: жаль, «ПСЖ» заслуживал больше голов, но это ЛЧ.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что его команда могла больше забить «Ливерпулю» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (2:0).

«Жаль, понятное дело. Мы на высоте провели матч перед нашими болельщиками. Мы играли очень хорошо, заслуживали большего количества голов. Но это Лига чемпионов. Мы довольны. Впереди еще ответный матч.

Удивительно, что «Ливерпуль » играет так, они меняются. Мы привыкли к тому, что соперники подстраиваются под нас.

Независимо от стадиона или матча, «ПСЖ » стремится выиграть. Это особенный стадион, но мы довольны тем, что сделали сегодня», – сказал Энрике в интервью Canal+.

Ответная игра ЛЧ пройдет в Ливерпуле 14 апреля.