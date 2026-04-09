Соболев – журналисту, спросившему про «паразитов»: «Потом обижаешься, что не общаюсь с вами. Хотите, чтобы я к вам с уважением – нормальные вопросы задавайте. Вы хотите хайповать»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев вступил в конфликт с журналистами после поражения от «Спартака» в FONBET Кубке России.
Во 2-м раунде полуфинала сине-бело-голубые уступили в послематчевой серии 11-метровых (0:0, пенальти – 6:7).
– Александр, в концовке что было?
– Пенальти.
– А паразиты били пенальти?
– Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Что ты начинаешь? Зачем ты это делаешь? Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь?
– А как мы зададим нормальные вопросы, если ты не общаешься? Мы относились к тебе с уважением.
– Вы не с уважением.
– Ты всех под одну гребенку.
– Вы хотите хайповать – давайте хайповать, – сказал Соболев.
Александр Соболев: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше»
Какие-то не очень сообразительные тролли пошли...
Журналистики тут ноль, какой-то треш блогер
По сути кто этот чел, чтобы злорадствовать, подкалывать так и на ты сходу переходить, будто с собутыльником в падике общается?
Набирают дебилов, задача которых спровоцировать на эмоции
Выдай это тот же Журавель, здесь обратные комменты были бы. Или как Галактионову на ты перешёл такой же блогер
-Считаете ли погоду частью антиспартаковского заговора?
соболь про руководство говорил, а журналист ему "– А паразиты били пенальти?"
и не смешно и не в тему)
Кроме этого "журналиста".
А вот вопрос журналиста:
– А паразиты били пенальти?
А теперь по существу. Соболев в том интервью говорил не про футболистов, а про людей в административной части Спартака, которые наносяфт клубу вред и что этих людей знают футболисты.
Вопрос: найдите хоть строчку, хоть слово где Соболев говорит, что футболисты Спартака - паразиты.
Что делает журналист. Он откровенно искажает слова Соболева и называет футболистов Спартака паразитами и ставит Соболева в патовую ситуацию. Как не ответь, любой ответ плохой и будет интерпретирован соответствннно.
Можно по-разному относится к Соболеву, но вопрос журналиста это откровенная провокация. И Соболев нейтрально ответил на вопрос. Хотя мог бы сказать: Хочешь увидеть паразита посмотрись в зеркало или сделай селфи.
Вопрос журналиста просто дно.