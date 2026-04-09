  • Соболев – журналисту, спросившему про «паразитов»: «Потом обижаешься, что не общаюсь с вами. Хотите, чтобы я к вам с уважением – нормальные вопросы задавайте. Вы хотите хайповать»
Соболев повздорил с журналистами после матча со «Спартаком».

Нападающий «Зенита» Александр Соболев вступил в конфликт с журналистами после поражения от «Спартака» в FONBET Кубке России.

Во 2-м раунде полуфинала сине-бело-голубые уступили в послематчевой серии 11-метровых (0:0, пенальти – 6:7).

– Александр, в концовке что было?

– Пенальти.

– А паразиты били пенальти?

– Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Что ты начинаешь? Зачем ты это делаешь? Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь?

– А как мы зададим нормальные вопросы, если ты не общаешься? Мы относились к тебе с уважением.

– Вы не с уважением.

– Ты всех под одну гребенку.

– Вы хотите хайповать – давайте хайповать, – сказал Соболев.

Александр Соболев: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше»

Когда Соболев говорит о паразитах - это можно, а когда ему вспоминают его же слова - нельзя, обидка... Он обсирать может, а его троллить нельзя!
Обычно так же и происходит, - после поражений люди думают не о том, что случилось только что, а о том, что говорилось ими когда-то там, и при вопросе, который имеет двоякий смысл а первую очередь вспоминают конечно же сказанное ранее, а не то, что случилось недавно.
Какие-то не очень сообразительные тролли пошли...
Каким бы Соболев не был
Журналистики тут ноль, какой-то треш блогер
По сути кто этот чел, чтобы злорадствовать, подкалывать так и на ты сходу переходить, будто с собутыльником в падике общается?

Набирают дебилов, задача которых спровоцировать на эмоции
Выдай это тот же Журавель, здесь обратные комменты были бы. Или как Галактионову на ты перешёл такой же блогер
Футболисты конечно не самые большие интеллектуалы ... но журналисты спортивные это днище какое то . Вопросы Карпину про Лабубу и Гарри Потера, вопросы Соболеву про паразитов ... Даже жалко в такие моменты Валеру и Саню, хотя обычно симпатий они особых не вызывают
Вспоминается вопрос Карпину:
-Считаете ли погоду частью антиспартаковского заговора?
+++
Ну так ты сам это начал, , чего теперь съезжать, нечего тогда было вообще затрагивать эту тему, если не готов о ней говорить.
Комментарий скрыт
Так он не сказал что про руководство
Как клоуном в маске скакать и падать от ветра, так это мы пожалуйста, а как журналист намекнул про его слова о Спартаке, так сразу обиделся))
да тут просто как будто мимо подкол был
соболь про руководство говорил, а журналист ему "– А паразиты били пенальти?"
и не смешно и не в тему)
Проблема в том, что Саня клоун. Зачем быть клоуном профессиональному журналисту - совсем непонятно
Соболь по моему ясно намекнул, что паразиты в руководстве спартака, люди принимающие решения…А журналист - профнепригодный пассажир
Это было понятно всем.
Кроме этого "журналиста".
Один он д’Артаньян
Как хорошо, что это "Паразит" покинул Спартак)))
Ага, и клубу стало лучше!
Вот интервью Соболева, где он говорит про людей-паразитов: https://www.sports.ru/football/1117110819-aleksandr-sobolev-v-spartake-est-lyudi-parazity-kotorye-iznutri-delayu.html

А вот вопрос журналиста:
– А паразиты били пенальти?

А теперь по существу. Соболев в том интервью говорил не про футболистов, а про людей в административной части Спартака, которые наносяфт клубу вред и что этих людей знают футболисты.

Вопрос: найдите хоть строчку, хоть слово где Соболев говорит, что футболисты Спартака - паразиты.

Что делает журналист. Он откровенно искажает слова Соболева и называет футболистов Спартака паразитами и ставит Соболева в патовую ситуацию. Как не ответь, любой ответ плохой и будет интерпретирован соответствннно.

Можно по-разному относится к Соболеву, но вопрос журналиста это откровенная провокация. И Соболев нейтрально ответил на вопрос. Хотя мог бы сказать: Хочешь увидеть паразита посмотрись в зеркало или сделай селфи.

Вопрос журналиста просто дно.
В чем проблема ответить, что паразиты в администрации Спартака? Болельщики хотят знать, что означают слова дельфина.
Как приятно смотреть на этого паразита после победы!
Нормальные вопросы задавайте! Помогает ли маска для ныряния от храпа, например
При всей моей неприязни к Александру... Журналист просто дно с такими вопросами!
