Соболев – журналисту, спросившему про «паразитов»: «Потом обижаешься, что не общаюсь с вами. Хотите, чтобы я к вам с уважением – нормальные вопросы задавайте. Вы хотите хайповать»

Соболев повздорил с журналистами после матча со «Спартаком».

Нападающий «Зенита » Александр Соболев вступил в конфликт с журналистами после поражения от «Спартака » в FONBET Кубке России.

Во 2-м раунде полуфинала сине-бело-голубые уступили в послематчевой серии 11-метровых (0:0, пенальти – 6:7).

– Александр, в концовке что было?

– Пенальти.

– А паразиты били пенальти?

– Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Что ты начинаешь? Зачем ты это делаешь? Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь?

– А как мы зададим нормальные вопросы, если ты не общаешься? Мы относились к тебе с уважением.

– Вы не с уважением.

– Ты всех под одну гребенку.

– Вы хотите хайповать – давайте хайповать, – сказал Соболев.

Александр Соболев: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше»