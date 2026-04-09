  • Пубиль рукой остановил мяч на краю вратарской после паса Муссо при ударе от ворот и отдал передачу голкиперу. Игроки «Барселоны» требовали пенальти, судья Ковач не отреагировал
«Барселона» претендовала на пенальти в ворота «Атлетико» в начале второго тайма матча Лиги чемпионов (0:2).

Мадридцы получили право на удар от ворот. Голкипер Хуан Муссо поставил мяч и ногой покатил в сторону Марка Пубиля. Защитник рукой остановил его на краю вратарской и ногой отдал назад вратарю.

Футболисты «Барселоны» начали апеллировать к главному судье Иштвану Ковачу, но ничего не добились.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Movistar+
Как-то Тухель жаловался уже на подобный эпизод (Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»). Зацените, как цитата подходит:

«Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была «детская ошибка», что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов»
В прошлом сезоне в матче Астон Вилла - Брюгге был такой пенальти и жк игроку, прецедент есть. Правила есть правила и они действуют для всех.
А кто-нибудь может объяснит почему ЭТО не «игра рукой в штрафной» ?

Муссо ставит мяч на газон явно для розыгрыша, затем ногой дает пас Пубилю и тот … трогает его рукой.
Странный эпизод, но там потом давали повтор на общаке, и я заметил свисток во рту у судьи. Быть может, он дал свисток о возобновлении эпизода после того, как Пубиль взял мяч в руки. Иначе, это очевидная и глупейшая пенка.
Уже все судейские паблики признали что это пенальти и удаление. По хорошему, судейскую бригаду в полном составе, включая судей на вар должны отстранять от судейства. Это грубейшая ошибка в эпоху вар, такого просто быть не должно.
ну это было смешно, но пенка то железная!
Габриэль в том году такой же трюк сделал также в ЛЧ играли против Баварии, но пенальти судья тоже не поставил)
А Астон вилла провела такой же трюк в лч и поставили
Пубиль дурак, конечно. Помню Габриэль тоже так сделал с Баварией, вроде, и судья тоже пропустил, но потом в матче АВ с Брюгге такое уже не пропустили и дали пенальти и после этого кипер всегда даёт такой пас защитнику рукой, а тут Муссо дал ногой и Пубиль так затупил... Простили тут его тупость.
В матче Брюгге и Астон Виллы в прошлом сезоне ЛЧ дали пенальти за точно такой же эпизод, как вообще могут арбитры УЕФА трактовать одинаковые эпизоды в одном турнире по-разному?
А в матче Арсенала и Баварии не поставили
Ну а в сезоне 2023-2024 в матче Арсенала и Баварии тоже не дали пенальти за такой эпизод.
Вилла за аналогичный момент получила пенальти в свои ворота. Тут либо ты не видел (хотя есть ВАР),либо тебе вообще на правила плевать (хотя опять же есть ВАР).
А Арсеналу за аналогичный эпизод не назначили пенальти, когда против Баварии играли в 24м
И это говорит,что нет единой системы
Ну вот как реагировать на подобное, ну это же полный п.....ц! ! Игрок с желтой допускает подобную хрень и судья просто в ступоре , как и весь VAR! Я понимаю, если бы это было впервые для судей, но подобное уже происходило в прошлой ЛЧ и игрока покарали! Не ЛЧ, а какой-то турнир "Кожаный мяч"...
А до того в 24 игрока арсегала не карали. В обоих случаях уефа не усмотрела нарушения, то есть эпизод на усмотрение судьи.
Вот именно, что это был сезон Лиги чемпионов 2023/2024, а Брюгге Астон Вилла 2024/2025, и не наоборот. И УЕФА тогда поддержал арбитра, а не Астон Виллу, потому что уже был скандал как раз годом ранее на плей-офф стадии!
По факту это вторая жёлтая Пубилю и пенальти в ворота Атлетико.
Очень серьезная ошибка судьи и не понятно почему ВАР не подсказал.
Ну вторую желтую тут точно не за что давать. Рядом никого даже не было. А пенальти можно было. Но зачем? Реально нужны такие голы липовые?
И что следует из этого скандала,если этого прямо сказать горя судью не отстранять от судейство в матчах ЛЧ? Это даже не скандал,это позор!Чтобы такое случилось в таком важном матче!?Фактически судья решил исход 1/4 финала,если только не случится чудо в ответке.
хреново играла?, она в меньшинстве вжала матрасное тело в ворота, а что атм?, что создал то и забил. но барса играла хреново, смотрите не перепутайте
