Пубиль рукой остановил мяч на краю вратарской после паса Муссо при ударе от ворот и отдал передачу голкиперу. Игроки «Барселоны» требовали пенальти, судья Ковач не отреагировал
Игроки «Барселоны» требовали пенальти за игру рукой Пубиля.
«Барселона» претендовала на пенальти в ворота «Атлетико» в начале второго тайма матча Лиги чемпионов (0:2).
Мадридцы получили право на удар от ворот. Голкипер Хуан Муссо поставил мяч и ногой покатил в сторону Марка Пубиля. Защитник рукой остановил его на краю вратарской и ногой отдал назад вратарю.
Футболисты «Барселоны» начали апеллировать к главному судье Иштвану Ковачу, но ничего не добились.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Movistar+
«Что меня разозлило, так это объяснение судьи на поле. Он сказал нашим игрокам, что это была «детская ошибка», что он не даст за такое пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов»
Муссо ставит мяч на газон явно для розыгрыша, затем ногой дает пас Пубилю и тот … трогает его рукой.
Очень серьезная ошибка судьи и не понятно почему ВАР не подсказал.