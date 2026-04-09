Пубиль рукой остановил мяч на краю вратарской после паса Муссо при ударе от ворот и отдал передачу голкиперу. Игроки «Барселоны» требовали пенальти, судья Ковач не отреагировал

Игроки «Барселоны» требовали пенальти за игру рукой Пубиля.

«Барселона » претендовала на пенальти в ворота «Атлетико » в начале второго тайма матча Лиги чемпионов (0:2).

Мадридцы получили право на удар от ворот. Голкипер Хуан Муссо поставил мяч и ногой покатил в сторону Марка Пубиля . Защитник рукой остановил его на краю вратарской и ногой отдал назад вратарю.

Футболисты «Барселоны» начали апеллировать к главному судье Иштвану Ковачу, но ничего не добились.

