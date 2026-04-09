Хвича о 2:0 с «Ливерпулем»: «ПСЖ» мог и должен был забить больше, но мы провели хороший матч. Атмосфера на «Энфилде» будет потрясающей – начнем готовиться сразу»
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов парижане одержали домашнюю победу со счетом 2:0. Хвича отметился забитым голом и получил приз лучшему игроку встречи.
«Мы могли забить и больше голов, мы должны были сделать это в определенных эпизодах.
Но это нормально, мы провели хороший матч и должны оставаться сосредоточенными. Атмосфера на «Энфилде» будет потрясающей, мы начнем готовиться сразу же», – сказал Хвича в интервью Canal+.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Квара монстр , игрок больших матчей. Но как же сегодня расстроил Дембеле... мог спокойно трешку забивать
Случайность, что ему золотой мяч выдали, конечно.
Хвича не теряется в окружении больших мастеров. И забивает в самых важных матчах. Но "знатоки" будут из раза в раз рассказывать нам, какая у него плохая статистика.
vi ne ponimaete, on begunok odnogo sezona....))))))))))))))))))))))
Хвича и сам - большой мастер. Как бы другие на его фоне не потерялись.
Хвича красавец! Всегда забивает важные голы в самый нужный момент 👍🏻
Хвича шедевр забил
Ввм бы 2 недели отдыха. Но Лигу Чемпионов шейх не осилил. Транш застрял в Ормузском проливе
к чему там готовиться, у них лафа лафой, у ливерпуля матч в апл через два дня, а у них недельные каникулы...
