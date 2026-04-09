Хвича о 2:0 с «Ливерпулем»: «ПСЖ» мог и должен был забить больше, но мы провели хороший матч. Атмосфера на «Энфилде» будет потрясающей – начнем готовиться сразу»

Хвича о 2:0 с «Ливерпулем»: «ПСЖ» мог забить больше.

Хвича Кварацхелия считает, что «ПСЖ » мог обыграть «Ливерпуль » с более крупным счетом.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов парижане одержали домашнюю победу со счетом 2:0. Хвича отметился забитым голом и получил приз лучшему игроку встречи.

«Мы могли забить и больше голов, мы должны были сделать это в определенных эпизодах.

Но это нормально, мы провели хороший матч и должны оставаться сосредоточенными. Атмосфера на «Энфилде» будет потрясающей, мы начнем готовиться сразу же», – сказал Хвича в интервью Canal+.