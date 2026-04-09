«Атлетико» обыграл «Барсу» на «Камп Ноу» впервые с 2006-го – тогда дубль сделал Торрес. В 2024-м была победа на «Монжуике»

«Атлетико » обыграл «Барселону» на «Камп Ноу » впервые с 2006 года.

Команда Диего Симеоне в гостях победила «блауграну» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Это первая победа мадридцев на домашнем стадионе каталонцев за 26 матчей.

Стоит отметить, что в 2024-м году «Атлетико» обыгрывал «Барсу» (2:1) на выезде в Ла Лиге , однако тот матч проходил на стадионе «Монжуик».

5 февраля 2006 года мадридский клуб в гостях одержал победу со счетом 3:1 в рамках чемпионата Испании , дубль сделал Фернандо Торрес.