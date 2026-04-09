  • «Атлетико» обыграл «Барсу» на «Камп Ноу» впервые с 2006-го – тогда дубль сделал Торрес. В 2024-м была победа на «Монжуике»
Команда Диего Симеоне в гостях победила «блауграну» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Это первая победа мадридцев на домашнем стадионе каталонцев за 26 матчей.

Стоит отметить, что в 2024-м году «Атлетико» обыгрывал «Барсу» (2:1) на выезде в Ла Лиге, однако тот матч проходил на стадионе «Монжуик».

5 февраля 2006 года мадридский клуб в гостях одержал победу со счетом 3:1 в рамках чемпионата Испании, дубль сделал Фернандо Торрес.

У Симеоне унизительная стата против Барсы в Испании, при этом в ЛЧ атлеты самый настоящий кремень для каталонцев
Ответ Rio de Janeiro
Да и в Кубке напомни кто выбил каталонцев
просто нет слов! даже не знаю что с игроками Барсы происходит. почему удаляются так тупо именно в матчах на вылет?! счет 0-0, игра идет, у соперника коленки дрожат и не могут даже собраться толком, моменты у Барсы есть, а тут Кубарси исполняет такое.. сам же в прошлом году попал на такое, зачем как последний деф сфолить то, не лучше ли просто пропустить?! и так уже этих камбэков Барса на поток поставила, не страшно ведь даже 0-2 сливать по ходу первого тайме, главное чтоб не в меньшинстве.. я уже не верю в камбэк, и уж точно не в ЛЧ..
Ответ TAGAY
Ты похоже в футбол не играл
Там просто он сыграл машинально, нереально соперника проводить взглядом и остановится, смотреть как сыграет кипер
Ответ TAGAY
Согласен. К тому же Симеоне младший - не Мбаппе, вполне на такой скорости мог потерять контроль над мячом, или ударил бы со всей дури мимо, как Вини вчера.
Вероятность гола - в лучшем для атлетов случае 50%; в таком эпизоде ни за что не надо удаляться.
Шмамалька в больших матчах в этом сезоне:

0+0 против «ПСЖ»
0+0 против «Реала»
0+0 против «Челси»
0+0 против «Атлетико»
0+0 против «Реала»
0+0 против «Атлетико»
1+0 против «Атлетико» (вылет из КК)
0+0 против «Атлетико»

Фаворит на золотую цацку, букмекеры не дадут соврать. Вот, что значит сила пиара бчк
Ответ Real_v_dushe
В прошлом году было 2 место за 1 гол с октября по май в Ла лиге, в этом то уж точно должен забирать
Ответ Real_v_dushe
Зато ты видел какие он супер пупер крутые обводки делает?😯

То то же.
Первый раз при Симеоне. И при этом Атлетико 2 раза выбивал Барсу из ЛЧ, причем именно в четвертьфинале
У Барселоны просто какое то проклятие на лч
Статистика - дама серьезная !
Любая серия имеет свой предел !
Барселона пройдёт Атлетико, уверен
Ответ заблокированному пользователю
Барселона пройдёт Атлетико, уверен
Спорим на 5К, что Барса не пройдёт?
Ответ Emin Aliev
Спорим на 5К, что Барса не пройдёт?
А смысл ему с тобой спортить на 5к, если он эти 5к может поставить на проход барсы и больше получить? Так как кеф больше 4х будет на проход барсы
Материалы по теме
«Барселона» проиграла впервые за 10 матчей
8 апреля, 20:56
Симеоне о разбитых стеклах автобуса «Атлетико»: «Так обычно происходит с нами в Барселоне. Общество остается прежним, мы не можем его улучшить»
8 апреля, 19:12
Автобус «Атлетико» забросали камнями по пути на матч с «Барсой» – разбиты два стекла
8 апреля, 18:31
Фанаты «Атлетико» скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» перед матчем с «Барселоной» в ЛЧ
8 апреля, 18:14
