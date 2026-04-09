«Атлетико» обыграл «Барсу» на «Камп Ноу» впервые с 2006-го – тогда дубль сделал Торрес. В 2024-м была победа на «Монжуике»
Команда Диего Симеоне в гостях победила «блауграну» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Это первая победа мадридцев на домашнем стадионе каталонцев за 26 матчей.
Стоит отметить, что в 2024-м году «Атлетико» обыгрывал «Барсу» (2:1) на выезде в Ла Лиге, однако тот матч проходил на стадионе «Монжуик».
5 февраля 2006 года мадридский клуб в гостях одержал победу со счетом 3:1 в рамках чемпионата Испании, дубль сделал Фернандо Торрес.
Там просто он сыграл машинально, нереально соперника проводить взглядом и остановится, смотреть как сыграет кипер
Вероятность гола - в лучшем для атлетов случае 50%; в таком эпизоде ни за что не надо удаляться.
0+0 против «ПСЖ»
0+0 против «Реала»
0+0 против «Челси»
0+0 против «Атлетико»
0+0 против «Реала»
0+0 против «Атлетико»
1+0 против «Атлетико» (вылет из КК)
0+0 против «Атлетико»
Фаворит на золотую цацку, букмекеры не дадут соврать. Вот, что значит сила пиара бчк
Любая серия имеет свой предел !