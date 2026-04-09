Флик про 0:2 с «Атлетико»: «Барселона» не собирается сдаваться, мы создали много моментов и хорошо играли в меньшинстве. Мы верим в себя»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы проиграли, но создали несколько очень хороших моментов. Мы не собираемся сдаваться. У нас было достаточно возможностей забить.
Мы верим в себя. Мы очень хорошо играли в меньшинстве. Было непросто защищаться, но свои моменты мы создавали», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
64 комментария
Сколько очков принесли атакующие действия Ржшфорда и Левандовского, но после нескольких неудачных матчей всё забывается и помнят только плохое...
Только интеллигентную версию !
Румынский судья Ковач, этнический венгр преподнес подарок Орбану к выборам , как болельщику Атлетико ))
Только это на ОККО все показали , а здесь - молчок !
Плюс основных игроков не хватает Френки, Рафы, они могут делать разницу на поле, нет у нас глубины, усилять просто некем, плюсом еще физически команда просела уже в ноябре, хотя на КЧМ даже не играла, чуда после прошлого сезона и быть не могло.
Посмотрим, 2 тайма еще впереди, верим, с матрасами можно и нужно показывать характер, на выезде можно и нужно выдать матч с минимум ошибок.
Взять Ла Лигу, в конце года Суперкубок, уже неплохо, летом срочно на ТО выходить, искать защитника и нормального нападающего, надеюсь, что в этот раз 1:1 уже официально одобрят, не из кого выжимать Флику футбол, моментов создаем огромное количество, а вот забивать некому, качественного прессинга вчера не дали, и вот снова заброс за спину, который привел не то, что к удалению, так еще и шикарный штрафной положи Хулиан, которого и не видно было весь первый тайм, на 2 минуты активизировался и сделал результат, а прессинг это только с Рафиньей, когда я увидел новость о его травме, я сразу похоронил шансы Барсы на проход в полуфинал, а тут еще и удаление, и Кубарси мимо ответной игры, возможно это шанс Атлетико взять ЛЧ, и проверка в виде Арсенала, смогут ли они их раскусить, у Симеоне длина состава хорошая, травм по минимуму, почему нет, канониры в конце сезона часто проседают. Будем посмотреть.
В Мадриде Атлетико сыграет очень плотно.
Атлетико в полуфинале