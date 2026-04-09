Флик про 0:2 с «Атлетико»: «Барселона» не собирается сдаваться, мы создали много моментов и хорошо играли в меньшинстве. Мы верим в себя»

Флик про поражение от «Атлетико»: «Барселона» не сдастся.

Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Атлетико » (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы проиграли, но создали несколько очень хороших моментов. Мы не собираемся сдаваться. У нас было достаточно возможностей забить.

Мы верим в себя. Мы очень хорошо играли в меньшинстве. Было непросто защищаться, но свои моменты мы создавали», – сказал главный тренер «Барселоны».