Салах не вышел на поле в матче с «ПСЖ». Вингер «Ливерпуля» провел в запасе всю игру

Салах не сыграл в матче с «ПСЖ».

Вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах не вышел на поле в игре с «ПСЖ ».

«Красные» на выезде уступили парижанам (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

33-летний футболист провел всю встречу на скамейке запасных.

В конце марта египтянин объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона. В декабре Салах на фоне непопадания в основной состав заявил в интервью , что у него нет отношений с главным тренером Арне Слотом, а клуб «бросил его под автобус».