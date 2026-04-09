Салах не вышел на поле в матче с «ПСЖ». Вингер «Ливерпуля» провел в запасе всю игру

Салах не сыграл в матче с «ПСЖ».

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не вышел на поле в игре с «ПСЖ».

«Красные» на выезде уступили парижанам (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

33-летний футболист провел всю встречу на скамейке запасных.

В конце марта египтянин объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона. В декабре Салах на фоне непопадания в основной состав заявил в интервью, что у него нет отношений с главным тренером Арне Слотом, а клуб «бросил его под автобус».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Да ладно Салах, там вообще ни кто на поле не вышел, ПСЖ только.
Ещё больше убеждаюсь, что с Салахом все норм. В 33 года ни грамма жира, пашет как конь над формой. Тренер физрук. Был бы нормальный тренер Салах ещё несколько сезонов был бы в топе АПЛ. Голландский физрук сломал систему с Салахом, но ничего нового не построил. Все началось осенью, к весне это уже и по менталке ударило как снежный ком.
Ещё Салах без Трента сзади совсем другой Салах.
Более того, Диас на противоположном фланге тоже важен был для Салаха. Но и его продали.

В догонку перекроили схему под Вирца, где Салах вообще не в своей тарелке.
Салах ужасно играл в прошлой игре с сити.
Где болельщики ливерпуля которые несколько месяцев назад кричали салаха в аут , команда выше игрока одного, слот наше все ?)
Египтянин был прав и сейчас видно что ливерпуль это дно
Пророк Мохаммед прям
Я тот болельщик, который кричал Салах аут. Но и Слота я тоже хотел чтобы убрали, сейчас тем более хочу
Египетская слабость
Голландский стыд
ну тогда уж не фараон, а мумия 😁
Я только сейчас случайно заметил, что Салах на спортсе - полузащитник. Полез дальше смотреть, Винисиус тоже полузащитник. И Дембеле. И Гринвуд. И даже Сон Хын Мин с Мане. Зато Эстевао, Джулиано Симеоне у вас нападающие. И Маркиньос из Спартака. Вы прикалываетесь что ли?
Это ещё ладно. Они их еще "хавбеками" называют, хотя "хавбек" - это оборонительный опорник
Не отошёл ещё от празднования Пасхи
Или уходишь героем, или живёшь вплоть до того момента, когда становишься злодеем
Слот уже не успел, да.
Салах и в сборной Египта был уже "все".
Вчера конечно был полнейший зашквар.
Схема с 5 защитников полностью провалилась и учитывая что в прошлом году Ливерпуль играл в гостях примерно также, но только отскочил удачно на одной контроптаке, то можно было предположить что фарт на этом и закончится. Система Слота не дает никакого пространства для построения атак. Интересно, что другой бы тренер использовал этих же игроков совсем иначе, раскрывая сильные стороны каждого.
Вчера например Вирц занимался не своей работой, Гравенберх тоже сыграл не лучшую игру, хотя это определённо талантливые техничные игроки. С ПСЖ конечно же можно и нужно играть иначе, было видно как Ливерпуль весь испугался их, мячи дарили им , при этом потом пытались опять забрать их. Ливерпуль уничтожен полностью, хотя накануне матча вспоминали игру, когда Ливерпуль смотрелся уверено играя против ПСЖ в 2018году при Клоппе. Другой тренер, другая система, самое интересное что игроки не сильнее нынешних, просто другие, которые играли в трусливый слотовский футбол, выбивали на отмаш а потом гонялись как собачки за мячом. С сити кстати также, поэтому показателю уже понятно что команда проиграла, голы вторичны, они как прикладное. Слотк нужно сказать спасибо и поискать тренера, который не будет считать Ливерпуль слабой и без помощной командой. Сильно деградировала команда, виноват конечно тренер.
Это ж надо такую машину как ливерпуль развалить после Клоппа
Материалы по теме
Слот после 0:4 с «Сити»: «Для «Ливерпуля» очень важно выйти в ЛЧ на следующий сезон. Мы создаем Салаху и другим много хороших моментов, но голов слишком мало»
5 апреля, 09:58
Джеррард об уходе Салаха из «Ливерпуля»: «После того интервью я посоветовал ему не портить репутацию. Это должно закончиться, но на условиях Мо. Было бы обидно, если бы он просто ушел в январе»
2 апреля, 12:20
Клопп о Салахе: «Может играть еще 6-7 лет. Он среди лучших в истории, его статистика останется недосягаемой в современную эпоху АПЛ. Мо задал новые стандарты»
27 марта, 19:36
Юрген Клопп: «Салах – один из величайших всех времен. С ним работаешь так, как с остальными: «Здесь не теряй мяч, тут нужно защищаться». У Мохамеда непревзойденная статистика»
27 марта, 01:47
Каррагер о Салахе: «Вряд ли он поедет в Саудовскую Аравию – наверняка думает, что уход из «Ливерпуля» не означает конец топ-карьеры. Могу представить Мохамеда в одном из итальянских грандов»
26 марта, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
4 минуты назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
8 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом»
10 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
11 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
12 минут назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
22 минуты назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
29 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
35 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
36 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
6 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
6 минут назадLive
«Челси» не выигрывает у «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 11 матчей из 14 с тех пор
11 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
27 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
28 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
50 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
52 минуты назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Рекомендуем