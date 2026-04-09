Салах не вышел на поле в матче с «ПСЖ». Вингер «Ливерпуля» провел в запасе всю игру
Салах не сыграл в матче с «ПСЖ».
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не вышел на поле в игре с «ПСЖ».
«Красные» на выезде уступили парижанам (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
33-летний футболист провел всю встречу на скамейке запасных.
В конце марта египтянин объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона. В декабре Салах на фоне непопадания в основной состав заявил в интервью, что у него нет отношений с главным тренером Арне Слотом, а клуб «бросил его под автобус».
На что способен «Спартак» в сезоне?19968 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
В догонку перекроили схему под Вирца, где Салах вообще не в своей тарелке.
Египтянин был прав и сейчас видно что ливерпуль это дно
Вчера конечно был полнейший зашквар.
Схема с 5 защитников полностью провалилась и учитывая что в прошлом году Ливерпуль играл в гостях примерно также, но только отскочил удачно на одной контроптаке, то можно было предположить что фарт на этом и закончится. Система Слота не дает никакого пространства для построения атак. Интересно, что другой бы тренер использовал этих же игроков совсем иначе, раскрывая сильные стороны каждого.
Вчера например Вирц занимался не своей работой, Гравенберх тоже сыграл не лучшую игру, хотя это определённо талантливые техничные игроки. С ПСЖ конечно же можно и нужно играть иначе, было видно как Ливерпуль весь испугался их, мячи дарили им , при этом потом пытались опять забрать их. Ливерпуль уничтожен полностью, хотя накануне матча вспоминали игру, когда Ливерпуль смотрелся уверено играя против ПСЖ в 2018году при Клоппе. Другой тренер, другая система, самое интересное что игроки не сильнее нынешних, просто другие, которые играли в трусливый слотовский футбол, выбивали на отмаш а потом гонялись как собачки за мячом. С сити кстати также, поэтому показателю уже понятно что команда проиграла, голы вторичны, они как прикладное. Слотк нужно сказать спасибо и поискать тренера, который не будет считать Ливерпуль слабой и без помощной командой. Сильно деградировала команда, виноват конечно тренер.