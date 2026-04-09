Сафонов провел 3-й сухой матч в сезоне ЛЧ – против «Ливерпуля» в 1/4 финала. У Матвея 15 игр без пропущенных мячей за два сезона в «ПСЖ»

Матвей Сафонов провел третий сухой матч в Лиге чемпионов.

В первой игре 1/4 финала «ПСЖ » с российским голкипером в стартовом составе обыграл «Ливерпуль » со счетом 2:0. Игроки мерсисайдцев не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Предыдущий матч в турнире – ответную игру против «Челси» в 1/8 финала (3:0) – Сафонов также провел на ноль. Всего у Матвея 3 из 7 сухих матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Кроме того, для Сафонова сегодняшний матч стал 35-м в воротах «ПСЖ», он не пропустил в 15 из них.