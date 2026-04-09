  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов провел 3-й сухой матч в сезоне ЛЧ – против «Ливерпуля» в 1/4 финала. У Матвея 15 игр без пропущенных мячей за два сезона в «ПСЖ»
59

Матвей Сафонов провел третий сухой матч в Лиге чемпионов.

В первой игре 1/4 финала «ПСЖ» с российским голкипером в стартовом составе обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Игроки мерсисайдцев не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Предыдущий матч в турнире – ответную игру против «Челси» в 1/8 финала (3:0) – Сафонов также провел на ноль. Всего у Матвея 3 из 7 сухих матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Кроме того, для Сафонова сегодняшний матч стал 35-м в воротах «ПСЖ», он не пропустил в 15 из них.

На что способен «Спартак» в сезоне?19968 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoЛиверпуль
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сложно сыграть не на ноль при 0 ударов в створ у соперника
Ответ Астановский
С Никарагуа пропустил, с Ливерпулем оказалось полегче, поспокойней
Ответ VuNePonimaete
Конечно по спокойней , Никарагуа хоть в ворота попадает , а эти ......
Сафонов даёт ностальгию по временам Аршавина, Жиркова, Пава. когда наши ребята играли на топовом европейском уровне и за ними интересно было следить. К Монако Головина при всем уважении к Александру нет такого интереса
Ответ Kitay Fanat
При всем уважении к Жиркову,но в Челси он по большей части лавку протирал. Исключение осень 2010 года.
Ответ Kitay Fanat
Комментарий скрыт
Матвея с сухарём в четвертьфинале ЛЧ! Справедливости ради, работы у него сегодня было, мягко говоря, не особенно много.
Как ни одного? При мне Мотя один раз чуть ван Дайка не снёс, второй раз своему по башке дал. Похоже игра с Баварией в прошлой ЛЧ научила его не жалеть ни своих, ни чужих. Оба гола шедевры конечно. Но Дембель завалил что мог. То во вратаря лупил, то в небо. И без Забарного было спокойней.
Ответ Илья Александров_1116468028
Дембеле сегодня в нападении был даже менее эффективнент, чем Забарный , когда играет в защите )
А вроде ожил - бывает !
Ответ Илья Александров_1116468028
Нуну Мендеш хотел как грузин, тоже убрать вратаря и забить в пустые, но невовремя вспомнил что правая нога еще и ходить должна))
топ-10 вратарь в мире
Шевалье мог бы и сам себе забить с перепугу😂
Сафонов - стена !! 🧱 💪
Ответ Burel
Слава Богу не Кремлевская с утрами праха наших любимых вождей !
Очень был живой - всех лупил ))
0 ударов в створ🤭
Ответ Юрий Чехов
Отводил мячи силой мысли!
Сафонов - основной!!! 1️⃣ Шевалье 2️⃣
Ну правильно, всего-то какая-то лига чемпионов против хрен знает кого! Это вам не за сборную против лучших играть!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
