Симеоне выиграл 8 из 45 матчей против «Барселоны»
Диего Симеоне одержал всего восьмую победу над «Барселоной» в тренерской карьере.
«Атлетико» под его руководством обыграл «блауграну» в Лиге чемпионов со счетом 2:0.
Всего у аргентинского специалиста 45 матчей против каталонцев. «Атлетико» одержал всего 8 побед, 12 встреч завершились вничью, 25 были проиграны.
Последний матч с «Барселоной» в этом сезоне ждет Симеоне 14 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Нет ручных судей - нет побед.
Не хватало чуть чуть ведения всегда