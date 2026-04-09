Симеоне выиграл 8 из 45 матчей против «Барселоны»

Диего Симеоне одержал всего восьмую победу над «Барселоной» в тренерской карьере.

«Атлетико» под его руководством обыграл «блауграну» в Лиге чемпионов со счетом 2:0.

Всего у аргентинского специалиста 45 матчей против каталонцев. «Атлетико » одержал всего 8 побед, 12 встреч завершились вничью, 25 были проиграны.

Последний матч с «Барселоной» в этом сезоне ждет Симеоне 14 апреля.