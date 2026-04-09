Симеоне выиграл 8 из 45 матчей против «Барселоны»

Диего Симеоне одержал всего восьмую победу над «Барселоной» в тренерской карьере.

«Атлетико» под его руководством обыграл «блауграну» в Лиге чемпионов со счетом 2:0.

Всего у аргентинского специалиста 45 матчей против каталонцев. «Атлетико» одержал всего 8 побед, 12 встреч завершились вничью, 25 были проиграны.

Последний матч с «Барселоной» в этом сезоне ждет Симеоне 14 апреля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Симеоне плох против Барселоны в матчах чемпионата, зато в матчах на вылет хорош
Симеоне плох против Барселоны в матчах чемпионата, зато в матчах на вылет хорош
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Да ничего не трус. Прагматик. Выигрывает, значит оправдано
На радостях в конце матча побежал в туалет.
На радостях в конце матча побежал в туалет.
А там рикоберга умывается
А там рикоберга умывается
Скорее остужает
No Рафинья - no party
No Рафинья - no party
Есть ВАР - нет побед.
Нет ручных судей - нет побед.
Есть ВАР - нет побед. Нет ручных судей - нет побед.
Причем тут Реал?
За все года что Симеоне работает в Атлетико , хотя бы один кубок ЛЧ они заслужили.
Не хватало чуть чуть ведения всегда
За все года что Симеоне работает в Атлетико , хотя бы один кубок ЛЧ они заслужили. Не хватало чуть чуть ведения всегда
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Есть у Симеоне такая добрая традиция - периодически вышвыривать нашу Барсу из ЛЧ.
Есть у Симеоне такая добрая традиция - периодически вышвыривать нашу Барсу из ЛЧ.
Именно в 1/4 финале
Именно в 1/4 финале
Да. Есть и продолжение - после этого они неизменно доходили до финала и там проигрывали Реалу. И да - Атлетико всегда проходил в полуфиналах британские клубы. Так что Арсеналу совладать с ними будет сложно. Но ничего - время Доминатора придет в 2028-м, когда финал ЛЧ снова пройдет в Мюнхене.
Это на самом деле ужасная статистика) думаю у какой-нибудь Сельты за этот же период лучше будет
Это на самом деле ужасная статистика) думаю у какой-нибудь Сельты за этот же период лучше будет
заморочился проверить - так и вышло) у сельты из 45 последних матчей 11 побед и 12 ничьих)
Если считать, что многие матчи были против "той команды", то совсем неплохой результат.
Атлетико худший жребий для Барсы, это понимали все, кто смотрит футбол не первый год. Симеоне выбивал из ЛЧ Барсу с Месси, Суаресом и Неймаром. Что ему Лева, Ямал и Рэшфорд?
Атлетико худший жребий для Барсы, это понимали все, кто смотрит футбол не первый год. Симеоне выбивал из ЛЧ Барсу с Месси, Суаресом и Неймаром. Что ему Лева, Ямал и Рэшфорд?
"Дикую Флетчер" почему не начала читать? Там такие страсти. Она тайком побрила во сне, он забрал у неё всю парфюмерию
"Дикую Флетчер" почему не начала читать? Там такие страсти. Она тайком побрила во сне, он забрал у неё всю парфюмерию
выздоравливай
Неужто Симеоне в третий раз обыграет Барселоны в ЛЧ?
Неужто Симеоне в третий раз обыграет Барселоны в ЛЧ?
Да
Испанский-аргентиский Бердыев
