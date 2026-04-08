«Барселона» проиграла впервые за 10 матчей

«Атлетико» прервал серию «Барселоны» без поражений.

Команда Диего Симеоне обыграла «блауграну» на ее поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 2:0.

В последний раз до этого дня каталонцы уступали 16 февраля. С тех пор у них было восемь побед и одна ничья.

11 апреля «Барселона» встретится с «Эспаньолом» в Ла Лиге, а 14-го проведет ответный матч с «Атлетико».

На что способен «Спартак» в сезоне?14972 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
204 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Классика Барселоны в лиге чемпионов
Ответ Djokosmash
Проигрывать Атлетико Мадриду?
Ответ Djokosmash
Там походу нужно защитникам каждую весну вбивать в бошку что не надо фол последней надежды совершать

1 гол можно отыграть, а 10 против 11 особенно против Атлетико и ПСЖ не отыграть
Можно сколько угодно пенять на судейство, но команда просто ментально не готова к победе в лч. Вместо того, чтобы играть на пределе концентрации и собранности, играют вальяжно, думая, что и так сойдет. Куча нереализованных моментов, привоз в обороне. Все по методичке.
Ответ Андрей. С
100%. Интер в прошлом году не научил
Ответ Андрей. С
Команда сырая. В обороне нет сильных ЦЗ ни одного, Кубарси здесь и сейчас это не уровень даже Иньиго Мартинеса, который далеко не топ-игрок был, хоть и хороший. Я уже столько писал, что с такой парой ЦЗ Барсе светит в лучшем случае полуфинал.
Тяжело без форварда Барсе
альварес и сёрлот имели по одному моменту и реализовали их
Рэш загубил все
Ответ Dr.Livsi
Стандарты всë такая же беда у команды. Особенно Альварес с его голом подсвечивает разницу в исполнительском классе по этой части. "Реалу" забил в чемпе, сегодня "Барсе" положил. У меня с любыми стандартами "Барселоны" вообще никаких ожиданий нет
Ответ Dr.Livsi
0,5 момента уних
Хочется посмотреть на фанатов, кто после жеребьевки говорили, что Барса в финале. Потенциально по ветке нужно еще проходить Арсенал, а до него пройти сначала Атлетико. Не нужно бежать впереди паровоза
Ответ Его Величество Златан
90% фанов Барсы такое не писали, это ныли фаны команд с другой стороны сетки
Ответ Его Величество Златан
>Хочется посмотреть на фанатов, кто после жеребьевки говорили, что Барса в финале

Ну ка, покажи фанатов Барсы которые такое писали ?!

Наоборот, большинсвто писали, что АТМД в ЛЧ ой какой не подарок и т.д.
Ребят это точно та Барса которая собралась в финале играть с Баварией?
Ответ умаров95
Чтобы 2:10 отлететь?
Ответ умаров95
Про финал тут могли писать только совсем ш*зики, эта команда максимум в полуфинал заползет, и то не факт
В Эпоху VAR тяжело нашей барсе в ЛЧ
Ответ Kitay Fanat
Точно. Этот вар то включается, то отключается.
Во-первых, ещё совсем ничего не потеряно. Они четыре чуть не отыграли, два — совсем не непосильная задача. Во-вторых, не нужно сейчас рассказывать про то, какую же рискованную систему выстроил Флик. За Барселону болеют не из-за трофеев в музее (есть много клубов со списком чашек как минимум не хуже), а из-за игры. Игра, даже в меньшинстве, плохой точно не была.
Ответ Vlad Zhadejko
Да прикол в том, что не было никакого супер-рискованного плана Флика в первом тайме, банальный заброс матрасов и тупейшая красная. Там Симеоне наискосок убегал и не факт, что забил бы Жоану.
Ну и тогда был Рафинья, был Берналь, а тут ни Рафы, ни Берналя, только мрак
Ответ Тимур Рашидов
Тогда Кунде сразу сломался, а Бальде чуть позже. Об этом можно много говорить, но в этом противостоянии ещё ничего не решено
Проиграли из-за центральных защитников, один красную получил, другой проиграл борьбу Серлоту и Решворда, кучу моментов запорол. И я не понял замену Педри. Кстати у Коке какой-то зеленый свет на грубую игру...
На Барсе будто проклятие. Хорошая игра, много нереализованных моментов, глупое удаление. Атлетико после удаления: 1 момент - 1 гол. Такое было и прежде в матчах с матрасами именно в ЛЧ.
А как радовались лёгкой сетке 🤣
Ответ Роман
Романушка, а не вы ли на всех ветках ныли «опять Барселоне легкая сетка досталась» ?)
Или уже забыли об этом совсем ?)
Ответ Роман
А разве Атлетико и Арсенал это очень лёгкая сетка?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
«Барселона» проиграла «Атлетико» дома – 0:2. Серлот и Альварес забили, Кубарси удалили за фол на Симеоне перед штрафной
вчера, 20:55
Кубарси возле штрафной сбил Симеоне, выбегавшего один на один – судья удалил защитника «Барсы» после вмешательства ВАР. Альварес забил ударом со штрафного
вчера, 19:57
Симеоне о разбитых стеклах автобуса «Атлетико»: «Так обычно происходит с нами в Барселоне. Общество остается прежним, мы не можем его улучшить»
вчера, 19:12
