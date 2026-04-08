«Барселона» проиграла впервые за 10 матчей

«Атлетико » прервал серию «Барселоны» без поражений.

Команда Диего Симеоне обыграла «блауграну» на ее поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 2:0.

В последний раз до этого дня каталонцы уступали 16 февраля. С тех пор у них было восемь побед и одна ничья.

11 апреля «Барселона » встретится с «Эспаньолом» в Ла Лиге , а 14-го проведет ответный матч с «Атлетико».