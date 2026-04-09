  • Тренер «Зенита» Оливейра недоволен «всем» в судействе игры со «Спартаком»: «Пусть Мажич говорит»
Помощник главного тренера «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что остался недоволен судейством в кубковом матче против «Спартака».

Москвичи победили петербуржцев (0:0, 7:6 по пенальти) в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым.

– Пусть Мажич говорит.

– Чем вы конкретно недовольны в судействе сегодня?

– Всем, – сказал Оливейра.

Денисову не показали вторую желтую за удар локтем в лицо Мостовому, через 2 минуты его заменили. Первую карточку хавбек «Спартака» также получил за фол на Андрее

Ловчев об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Барко так показывает, будто ему двинули в рыло. Да ничего там не было. Эсекиэль просто катнул мяч, будто сказал: «Пенальти назначили неправильно»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
193 комментария
Опа, юбиляров впервые судили как простых смертных, а он уже ноет!
Ответ Ебздрогыч
Им ещё за полуфинал кубка 2020 отвечать и отвечать. Позорный клуб
Ответ Ебздрогыч
они каждый матч рядом с резервным арбитром стоят, вечно ноют, и никто про это не говорит
вас еще Махачкала должна была пройти,там то доволен был?
Ответ Олег Скрылев
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
По пенальти после основного времени.
Про матч чемпионата чего не спросили, я так понимаю там он был всем доволен.....
Так, ну у Оливейры эмоции, понятно. По факту Спартак получил пенальти такой же нелепый, как тот, что привез Солари. Но оба хоть и дурацкие, но справедливые. Дальше Чистяков зевнул вторую желтую Денисова, да, но это нам вернулось за локоть Соболя. В конце пропустил арбитр фол на Дркушиче, с той точки можно было бы подать хорошо. Но на этом все. Никакого криминала я не увидел. По факту обе команды сыграли так себе, а в серии пенальти одни били уверенно, другие и так, и сяк, зачем усложнять-то.
Ответ Ямальский СБГ
Ну, хоть кто-то догадался провести аналогию.
Я уже час назад сказала, что это вот прям два пенальти-близнеца. И тот, и другой - совершенно глупые, необязательные, не грубые, но при этом очевиднейшие.
Ответ Ямальский СБГ
Комментарий скрыт
Не дали пару левых пенальти как обычно? Не то судейство?
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Ну, то есть, за осознанный тычок в лицо в штрафной - ничего назначать не надо? Это не фол, да?
Я тогда не поняла, а чего вы тут три дня про эпизод с Руденко визжите, как потерпевшие?🤣
не слышал недовольства после пенальти Махачкале...что случилось?
Спартак хотел лояльное судейство до матча - Спартак его получил.
Ответ Kassster
Спартак хотел выиграть впервые с 12 года и выиграл!
Ответ a_sofa_knight
Не выиграл
В основное время ничья
В статистике так и указывается
Победа и проход разные понятия
В Кубке Либертадорес наш Зенит по другому судили бы
Ответ Мент-Кент
Наш Зенит так не привыкли судить. Снялись с кубка теперь.
Он уже привык, что по 2 пенальти дают в каждом матче.
Ой клоуны ... если у вас Кондаков и Мостовой с игры не забивают 100-процентные моменты ( при том что Максименко не лучший в мире вратарь ) и даже с точки не могут забить в послематчевой серии пенальти - то вопрос не к Мажичу, а к тренерскому штабу Зенита - что он поставив этих двух в состав сильно промахнулся
Ответ Фокс45
Комментарий скрыт
