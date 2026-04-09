Тренер «Зенита» Оливейра недоволен «всем» в судействе игры со «Спартаком»: «Пусть Мажич говорит»

Оливейра про судейство со «Спартаком»: недоволен всем, пусть Мажич говорит.

Помощник главного тренера «Зенита » Вильям Оливейра заявил, что остался недоволен судейством в кубковом матче против «Спартака ».

Москвичи победили петербуржцев (0:0, 7:6 по пенальти) в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым.

– Пусть Мажич говорит.

– Чем вы конкретно недовольны в судействе сегодня?

– Всем, – сказал Оливейра .

Денисову не показали вторую желтую за удар локтем в лицо Мостовому, через 2 минуты его заменили. Первую карточку хавбек «Спартака» также получил за фол на Андрее

Ловчев об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Барко так показывает, будто ему двинули в рыло. Да ничего там не было. Эсекиэль просто катнул мяч, будто сказал: «Пенальти назначили неправильно»