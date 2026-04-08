«Ливерпуль» проиграл 3 матча подряд. У команды Слота 1 победа в 6 последних играх

«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд.

Команда Арне Слота уступила «ПСЖ » в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 0:2.

4 апреля мерсисайдцы были разгромлены «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии, а 21 марта уступили «Брайтону» (1:2) в АПЛ .

Всего в шести последних играх во всех турнирах у «красных» одна победа, одна ничья и четыре поражения.

11 апреля «Ливерпуль » встретится с «Фулхэмом».