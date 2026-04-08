«Ливерпуль» проиграл 3 матча подряд. У команды Слота 1 победа в 6 последних играх
«Ливерпуль» выиграл лишь один из семи шести матчей.
«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд.
Команда Арне Слота уступила «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов – 0:2.
4 апреля мерсисайдцы были разгромлены «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии, а 21 марта уступили «Брайтону» (1:2) в АПЛ.
Всего в шести последних играх во всех турнирах у «красных» одна победа, одна ничья и четыре поражения.
11 апреля «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
МО в затащил титул для красных в прошлом сезоне , а этот ничего кроме как посадить его на лавку не может хотя ему завезли игроков
Замена на Алонсо будет сейчас самым правильным решением