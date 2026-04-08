Семак о поражении от «Спартака»: «Настоящий кубковый матч, много борьбы. Пенальти – это своего рода лотерея, «Зенит» должен был создавать больше моментов»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что его команда должна была создать больше моментов в матче со «Спартаком».
В домашнем матче 2-го раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» уступил в серии пенальти (0:0, пен. – 6:7).
– Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова, и у Мостового были моменты. Матч перешел в серию пенальти. Здесь «Спартак» оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу.
– Как оцените игру Дурана? Заменили его, потому что были им недовольны?
– Плановая замена. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть.
– Что не удалось реализовать в этом матче?
– Было минимум моментов. Хотя хорошие эпизоды были: Мостовой убегал один в один, у Кондакова тоже был хороший момент. По такой игре много моментов не бывает. После стандарта Игорь Дивеев не попал. Какие‑то подходы хорошие были, но не смогли забить в основное время, а пенальти – это своего рода лотерея, – сказал Семак.
Самое главное по итогу матча - это поддержка Дане Кондакову. Очень здорово, что Вираж поддержал после матча его. Вообще ноль вопросов к парню, молодец, что решился пойти к точке, хотя наверняка ещё переваривал нереализованный момент в конце матча. Это бесценный опыт, который обязательно пригодится, все будет хорошо.
А вот у Мостового бы я поинтересовался что это была за мимика после запоротого пенальти. Ей Богу, будто назло кому-то (кому?) так ухмыльнулся. Зачем с таким настроем идти к точке?
Как после вылета от Алании из ФНЛ.
-Передо мной задача выиграть кубок не стояла...
Богданыч, надо исправляться в воскресенье, игра , как обычно, г