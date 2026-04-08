  • Семак о поражении от «Спартака»: «Настоящий кубковый матч, много борьбы. Пенальти – это своего рода лотерея, «Зенит» должен был создавать больше моментов»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что его команда должна была создать больше моментов в матче со «Спартаком».

В домашнем матче 2-го раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» уступил в серии пенальти (0:0, пен. – 6:7).

– Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова, и у Мостового были моменты. Матч перешел в серию пенальти. Здесь «Спартак» оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу.

– Как оцените игру Дурана? Заменили его, потому что были им недовольны?

– Плановая замена. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть.

– Что не удалось реализовать в этом матче?

– Было минимум моментов. Хотя хорошие эпизоды были: Мостовой убегал один в один, у Кондакова тоже был хороший момент. По такой игре много моментов не бывает. После стандарта Игорь Дивеев не попал. Какие‑то подходы хорошие были, но не смогли забить в основное время, а пенальти – это своего рода лотерея, – сказал Семак.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Буквально на днях при выполнении ремонтных работ под одним из мостов через Неву рабочими был найден старый документ в конверте. Когда его открыли, все увидели, что... Зенит на самом деле был основан в 1927 году.
Зачем ты им подсказал?)
Одно уточнение . Цифры 1 , 9 и 2 еле-еле различимы . Последняя цифра практически была повреждена временем и проточными водами - то ли , 7 , то ли 8 , или вообще 9 .
Черданцев как же ты меня сегодня задрал)) 67 раз напомнить что Сантос и Энрике играли за сборную) и так беспалевно болеть за Зенит))
Беспалевное боление Чердака за Зенит заключалось в том, что он истошно орал "Баркоооо!!!!" каждый раз как тот получал мяч на половине Зенита или в чем то еще?
- Видите, тут тоже вот нарушение было - и мог судья удалить! Мог! Прямо как в том моменте, когда Соболева не удалили - нас тогда критиковали, но вот прошел всего месяц и видите - было принято решение в пользу Спартака! А как петербуржцам было обидно сейчас, представляете? Так что вот, да, вот так вот у нас происходит, что и Зенит тоже иногда может на судейство пожаловаться. И да, вполне себе откровенная желтая вторая могла быть. Ну посудите сами: вот комментаторов ругают, что они свое мнение высказывали - а мы сначала сказали, что Соболева надо удалить, а потом поняли что может и не надо ведь Зенит в чемпионской гонке и его тянут ради юблея всеми силами и миллер на трибуне. А вот если бы он увидел, что Соболева удалят он бы и умер тут же. Вон, Мирче Луческу в Бухаресте умер? А почему - а потому что увидел, как румыны не выиграли и чтоже? Хотите, чтобы он умер тоже - нееееееет, такое не получится. Тем более что Денисов мог быть удален. А все почему? А потому что иногда судьи судят одни эпизоды в пользу Зенита, а другие не в пользу. Ну вот бывает такое в чемпионате и вообще там даже могли два пенальти поставить сегодня в ворота Спартака, но не поставили. А могли - так что не надо ля-ля. И я не переживаю совсем о том эпизоде и не навязчивая мысль. И вообще что значит вспомнил - ну упомянул немного. Могли ведь удалять? Могли! Но не удалили! Ай беспрестрастный!
Семак очень слабый тренер на сегодняшний день. Давно себя изжил в Зените
Да и вчерашним днём он не блестал.
не пиши чушь
С юбилеем, Сирожа!
Семак - это своего рода лотерея 🤷🏻‍♂️
Все это фигня, такой ужасный ватокат с кучей брака, что в общем-то даже нет сил грустить. Единственное, неприятно именно дома проиграть, это да.
Самое главное по итогу матча - это поддержка Дане Кондакову. Очень здорово, что Вираж поддержал после матча его. Вообще ноль вопросов к парню, молодец, что решился пойти к точке, хотя наверняка ещё переваривал нереализованный момент в конце матча. Это бесценный опыт, который обязательно пригодится, все будет хорошо.
А вот у Мостового бы я поинтересовался что это была за мимика после запоротого пенальти. Ей Богу, будто назло кому-то (кому?) так ухмыльнулся. Зачем с таким настроем идти к точке?
У него проблемы "личного плана", как пишут в новостях. Видимо, СБС хотел его подбодрить.
Он своему месту на лавке улыбался, куда еще прочнее прирастет.
Серёжа, а где фирменное?!
Как после вылета от Алании из ФНЛ.
-Передо мной задача выиграть кубок не стояла...
В прошлом году выиграли - это никому действительно не нужно без победы в чемпионате, а она сейчас под вопросом. Лишь очень наивные люди думали, что Семак не принесет кубок в жертву чемпионату.
Опять бездарный проигрыш сектанты Семака прикрывают хитрым планом ) Если бы Кубок был не нужен слились бы еще в Кениге. Сейчас в этом нет никакого смысла: осталась всего одна игра, а финал уже после окончания чемпионата и никак ему не мешает. Учитывая, что чемпионство тоже под большим вопросом, Семаку, естественно, был нужен хоть один трофей как оправдание очередного бездарного сезона.
Все, кто не забил пенальти - угадывались! Что Мостовой, что Кондаков- зачем было их назначать бить - это работа тренера! Кондаков запорол момент в коцновке и идет бить решающий пенальти- зачем?! Удар в игре Кондакова - знаком-любому, кто сам играл на детском уровне - когда от волнения падаешь и бьешь
Да ладно, молодой пацан, ещё научится. Где ещё набираться опыта?
В чемпионате с Махачкалой, Оренбургом и прочими! А тут - получается, в случае неудачи - можно сказать: «вот поэтому, молодые и не играют»! Это провал тренерский(педагогический)- ощущение, что перекладывание ответственности на случай неудачи
Сережа, с такой игрок каждый матч - лотерея! Будь ты мужиком, уйди сам!!! Невозможно без слез смотреть игру...
"Я готов, но ЗП не отпускает"- СБС
Надеюсь, что крашеного в следующем году не будет в команде, ну сколько можно уже.
Богданыч, надо исправляться в воскресенье, игра , как обычно, г
Опыт прошлых лет показывает, что могут собраться. Опыт же современный показывает, что могут, так сказать, сделать иначе)
Могут, но за счет хорошего настроения у Вендела и индивидуальных качеств определенной группы игроков. В штабе 50 человек сидит, а осмысленной игры в атаке как не было, так и нет
