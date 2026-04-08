Семак о поражении от «Спартака»: пенальти – своего рода лотерея.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак считает, что его команда должна была создать больше моментов в матче со «Спартаком ».

В домашнем матче 2-го раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» уступил в серии пенальти (0:0, пен. – 6:7).

– Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова , и у Мостового были моменты. Матч перешел в серию пенальти. Здесь «Спартак» оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу.

– Как оцените игру Дурана? Заменили его, потому что были им недовольны?

– Плановая замена. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть.

– Что не удалось реализовать в этом матче?

– Было минимум моментов. Хотя хорошие эпизоды были: Мостовой убегал один в один, у Кондакова тоже был хороший момент. По такой игре много моментов не бывает. После стандарта Игорь Дивеев не попал. Какие‑то подходы хорошие были, но не смогли забить в основное время, а пенальти – это своего рода лотерея, – сказал Семак.