Карседо о победе над «Зенитом»: «Спартак» проявил характер. У этой команды все есть, ей нужно верить в себя. Мы показывали игрой, что нам все по силам, и выходили на пенальти с уверенностью»

Карседо о победе над «Зенитом» по пенальти: «Спартак» проявил характер.

Хуан Карседо высказался о победе над «Зенитом » в серии пенальти в FONBET Кубке России.

– Игра была достаточно равной, но сумели проявить характер. У этой команды все есть, ей нужно верить в себя.

– Что говорили перед серией пенальти?

– Прежде всего надо было решить, кто будет исполнять пенальти. Это большая ответственность. Пытался вселить в команду веру. Мы показывали своей игрой, что нам все по силам. Команда выходила на серию с уверенностью, что мы можем пройти дальше. Я доносил им именно это.

– Замена Максименко на Помазуна планировалась заранее?

– Мы часто бьем пенальти на тренировках. Здесь другая атмосфера. У нас оставалась одна замена, приняли решение поменять Максименко. Илья хорошо справляется с пенальти, он на этом специализируется.

Максименко провел прекрасный матч. Сделал важные сэйвы в концовке, благодаря ему мы смогли дойти до этой серии пенальти, – сказал главный тренер «Спартака ».