  • Карседо о победе над «Зенитом»: «Спартак» проявил характер. У этой команды все есть, ей нужно верить в себя. Мы показывали игрой, что нам все по силам, и выходили на пенальти с уверенностью»
Карседо о победе над «Зенитом»: «Спартак» проявил характер. У этой команды все есть, ей нужно верить в себя. Мы показывали игрой, что нам все по силам, и выходили на пенальти с уверенностью»

Карседо о победе над «Зенитом» по пенальти: «Спартак» проявил характер.

Хуан Карседо высказался о победе над «Зенитом» в серии пенальти в FONBET Кубке России.

– Игра была достаточно равной, но сумели проявить характер. У этой команды все есть, ей нужно верить в себя. 

– Что говорили перед серией пенальти?

– Прежде всего надо было решить, кто будет исполнять пенальти. Это большая ответственность. Пытался вселить в команду веру. Мы показывали своей игрой, что нам все по силам. Команда выходила на серию с уверенностью, что мы можем пройти дальше. Я доносил им именно это.

– Замена Максименко на Помазуна планировалась заранее?

– Мы часто бьем пенальти на тренировках. Здесь другая атмосфера. У нас оставалась одна замена, приняли решение поменять Максименко. Илья хорошо справляется с пенальти, он на этом специализируется.

Максименко провел прекрасный матч. Сделал важные сэйвы в концовке, благодаря ему мы смогли дойти до этой серии пенальти, – сказал главный тренер «Спартака».

На что способен «Спартак» в сезоне?16305 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Буквально на днях при выполнении ремонтных работ под одним из мостов через Неву рабочими был найден старый документ в конверте. Когда его открыли, все увидели, что... Зенит на самом деле был основан в 1927 году.
Ответ леннорыч-абрамович
Буквально на днях при выполнении ремонтных работ под одним из мостов через Неву рабочими был найден старый документ в конверте. Когда его открыли, все увидели, что... Зенит на самом деле был основан в 1927 году.
там последняя цифра стерта, и возможно та 8
Буквально на днях при выполнении ремонтных работ под одним из мостов через Неву рабочими был найден старый документ в конверте. Когда его открыли, все увидели, что... Зенит на самом деле был основан в 1927 году.
И это еще до рождества Христова.
Жора ипотека нормально лижешь,красава
Ответ svistoplyakslavs
Жора ипотека нормально лижешь,красава
Весь матч так делал)
Жора ипотека нормально лижешь,красава
Да, реально противно его слушать
Дайте шанс Илье в чемпионате
Ответ bevooch
Дайте шанс Илье в чемпионате
Как?Если Максименко сыграл хорошо. Просто так его не уберут резко.
Дайте шанс Илье в чемпионате
Зачем? Что опять не так сделал Максименко? Сыграл всего лишь на 0 и не забил?
Кстати, что-то Миллерово лицо сегодня не показывали. Или я пропустил?
Мне не понятна роль Жедсона,то ли игрок не подходит нам,то ли его качества не используют как нужно,Мартинс выгладит полезнее.
Ответ Spartakus1984
Мне не понятна роль Жедсона,то ли игрок не подходит нам,то ли его качества не используют как нужно,Мартинс выгладит полезнее.
Он играет везде, лучшая его позиция левая восьмёрка, а там Барко...
Он играет везде, лучшая его позиция левая восьмёрка, а там Барко...
Ещё один Зобнин, и тоже крайнего защитника сегодня играл
Как же ужасен после рестарта Угальде
Ответ Health
Как же ужасен после рестарта Угальде
скорее всего по нему и по мартинсу есть предложения. новый лимит. литву ставят а по напу ищут варианты
скорее всего по нему и по мартинсу есть предложения. новый лимит. литву ставят а по напу ищут варианты
По Мартинсу многие будут скучать. Хороший, добротный лег. Большой профессионал. Я думаю Бабичу покажут на дверь ещё.
стоит признать, что по игре точно не уступали за исключением минут в концовке...схема без нападающих нерабочая и нужно как воздух ставить центрального напа...
Ответ
стоит признать, что по игре точно не уступали за исключением минут в концовке...схема без нападающих нерабочая и нужно как воздух ставить центрального напа...
Лол, вся игра это ватокат и мучения, зачем вообще такой футбол нужен, это невозможно смотреть
Если честно, я после косяка Барко, уже почти не верил в победу, а когда дошли до пенальти, то потерял всякую надежду. Рад, что ошибся. Парни - молодцы. И ещё раз повторю: неизвестно, как бы сложилось, если бы Барко забил. Зенит выглядел очень солидно
Спасибо, тренер!
