  • Судья отменил пенальти в пользу «ПСЖ» за подкат Конате против Заир-Эмери перед вратарской. Санчес Мартинес после ВАР посчитал, что защитник «Ливерпуля» сыграл в мяч
Парижане принимают мерсисайдцев (2:0, второй тайм) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. 

На 70-й минуте защитник «красных» Ибраима Конате в подкате сзади въехал в Уоррена Заир-Эмери, который замешкался на выгодной позиции перед вратарской.

Главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес изначально назначил пенальти, но отменил его, побывав у монитора после подсказки ВАР. Судья установил, что Конате высунутой ногой сыграл в мяч. 

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: скриншот из трансляции Okko

как по мне с начало было касание в бедро Заира а потом а мяч
На повторе видно, что контакт был в районе колена - вопрос в том, достаточный ли для пенальти
Ответ Chexonte
На повторе видно, что контакт был в районе колена - вопрос в том, достаточный ли для пенальти
Тут всегда в первую очередь вопрос: мог ли атакующий избежать контакта? Если мог, но не стал - приравнивается к стимуляции. А если нога противника на уровне колена... Тут без вариантов. Разве что мяч был ничейным. Тогда и с колена по почкам заехать можно.

Кажется, это было Евро два года назад. Нидерланды - Сан-Марино. Костолом из Сан-Марино коленом заехал в поясницу молодому таланту из Нидерландов. Даже свистка не было. Обычная борьба.
Хотя мяч остался у Нидерландов, это тоже важный момент.
Конате чит код купил видимо, защита от пенальти называется
Чистый пенальти, Ливерпуль избежал разгрома из-за судьи
48 минут назадРеклама
