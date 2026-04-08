Судья отменил пенальти в пользу «ПСЖ» за подкат Конате против Заир-Эмери перед вратарской. Санчес Мартинес после ВАР посчитал, что защитник «Ливерпуля» сыграл в мяч

«ПСЖ» после ВАР лишился пенальти в матче с «Ливерпулем».

Пенальти в пользу «ПСЖ » в игре с «Ливерпулем » был отменен.

Парижане принимают мерсисайдцев (2:0, второй тайм) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

На 70-й минуте защитник «красных» Ибраима Конате в подкате сзади въехал в Уоррена Заир-Эмери , который замешкался на выгодной позиции перед вратарской.

Главный арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес изначально назначил пенальти, но отменил его, побывав у монитора после подсказки ВАР. Судья установил, что Конате высунутой ногой сыграл в мяч.

