Хвича – первый игрок «ПСЖ» с голами в 4 матчах плей-офф ЛЧ подряд. Сегодня забил «Ливерпулю»
Грузинский футболист отличился на 65-й минуте матча с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).
Ранее в турнире Хвича забил «Монако» в стыковом матче (2:2), сделал дубль в первом матче с «Челси» в 1/8 финала (5:2) и отметился голом в ответной встрече (3:0). Он стал первым в истории футболистом «ПСЖ», которому удалось забить в четырех подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов.
На что способен «Спартак» в сезоне?18626 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
