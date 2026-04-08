Хвича – первый игрок «ПСЖ» с голами в 4 матчах плей-офф ЛЧ подряд. Сегодня забил «Ливерпулю»

Хвича первым в истории «ПСЖ» забил в 4 матчах плей-офф ЛЧ подряд.

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил в четвертом матче Лиги чемпионов подряд.

Грузинский футболист отличился на 65-й минуте матча с «Ливерпулем » в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).

Ранее в турнире Хвича забил «Монако» в стыковом матче (2:2), сделал дубль в первом матче с «Челси» в 1/8 финала (5:2) и отметился голом в ответной встрече (3:0). Он стал первым в истории футболистом «ПСЖ », которому удалось забить в четырех подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов.

