  • Хвича – первый игрок «ПСЖ» с голами в 4 матчах плей-офф ЛЧ подряд. Сегодня забил «Ливерпулю»
14

Хвича первым в истории «ПСЖ» забил в 4 матчах плей-офф ЛЧ подряд.

Грузинский футболист отличился на 65-й минуте матча с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).

Ранее в турнире Хвича забил «Монако» в стыковом матче (2:2), сделал дубль в первом матче с «Челси» в 1/8 финала (5:2) и отметился голом в ответной встрече (3:0). Он стал первым в истории футболистом «ПСЖ», которому удалось забить в четырех подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
Не Мбаппе, не Месси, не Неймар, не Ибра. Мощно
Бегунок одного сезона, как его тут называли.🙄
Иксперты спортса)
Да ладно...Обычный бегунок-игрок половина сезона.Иксперты со спортса не дадут соврать)))))))
у Квары есть плюсы
есть минусы
и телефон Слуцкого)
В 1/4 ЛЧ Кварацхелия забивает гол в ворота Мамардашвили
Лет 10 назад, такое приравняли бы к параллельной вселенной
17 февраля после выхода из группового этапа Сафонову забили гол после паса Головина)
Вот какие мастера куются на серой, дождливой базе Локомотива!
Это Кварадона!
А в ответной игре станет первым, кто это делает в 5-ти матчах подряд!!!
У Мамардашвили 2 матча на ноль за «Ливерпуль» из 14. Грузинский вратарь пропустил в каждой из последних 7 встреч
8 апреля, 20:14
Сафонов сыграет с «Ливерпулем». Матвей попал в старт «ПСЖ» на 14-й матч подряд
8 апреля, 17:51
