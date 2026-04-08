Фанаты «Зенита» забросали игроков «Спартака» бутылками после поражения в Кубке

Болельщики «Зенита» выразили неприязнь по отношению к «Спартаку » после матча FONBET Кубка России.

Красно-белые одержали победу по пенальти и вышли в финал Пути регионов. Петербуржцы вылетели из турнира.

ТАСС передает, что после серии одиннадцатиметровых, проходивших рядом с трибуной активных фанатов «Зенита », в футболистов гостей полетели пластиковые бутылки с водой.

Некоторые игроки «Спартака» начали демонстрировать жесты в духе «давай, давай». Вскоре прибежали футболисты хозяев и призвали соперников покинуть поле.