Фанаты «Зенита» забросали игроков «Спартака» бутылками после поражения в Кубке

Болельщики «Зенита» выразили неприязнь по отношению к «Спартаку» после матча FONBET Кубка России.

Красно-белые одержали победу по пенальти и вышли в финал Пути регионов. Петербуржцы вылетели из турнира.

ТАСС передает, что после серии одиннадцатиметровых, проходивших рядом с трибуной активных фанатов «Зенита», в футболистов гостей полетели пластиковые бутылки с водой.

Некоторые игроки «Спартака» начали демонстрировать жесты в духе «давай, давай». Вскоре прибежали футболисты хозяев и призвали соперников покинуть поле.

Источник: ТАСС
Сущность вышла наружу - перед игрой предварительно собрали со всех помоек
Ответ Best in the World
Комментарий удален модератором
Ответ Best in the World
Пронесли своим любимым способом внутри
Те самые представители культурной столицы
Ответ marsel1412
Комментарий удален модератором
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
ЗПРФ катит?
Почему футболисты Зенита своих фанатов не пошли успокаивать, а начали игроков Спартака с поля прогонять, что за неуважение? Стадион будет дисквалифицирован за бросание предметов фанатами на поле или это на тормоза спустят....
Ответ Евгений Кошелек
Прояви снисхождение. Золотой дубль на юбилей сорвался у клуба Грозовского
Ответ Евгений Кошелек
Спустят
А перед матчем такие правильные были, от оскарблений отказались, на пасхальную неделю ссылались. Одно слово - #####!
Ответ Ебздрогыч
Про веру выложили баннер! Ребята верующие вдобавок
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
И это они еще предлагали провести матч без оскорблений?
Ответ HATE BedrockZoo
В честь светлого праздника Пасхи
Ответ HATE BedrockZoo
Следующий проведут без зрителей
А как старательно Матч ТВ игнорирует этот момент. Не показывают. Не обсуждают. Ничего не было.
Ответ Roman Vleskov
так они на этом моменте и трансляцию свернули
Ответ Сэр Шурф
Комментарий скрыт
А баннер какой вывесили..что то про веру.. перед матчем обещали не оскорблять.. и опять 25.. Вот поэтому их клуб откровенно и ненавидят..в основном за вранье и показуху.. Удачи Краснодару в борьбе за чемпионство..
Ответ Мукунку хороший
Комментарий скрыт
Ответ vdulvdul
Комментарий скрыт
От гнилых людишек скорее коробит!
Попало в голову игроку на глазах судьи. По идее, это 100% дисква стадиона. Но юбиляров еще сильнее обижать нельзя. Можно очень строго пригрозить пальчиком
Ответ Eugene88
а если дисквалификацию дают, то это на кубок или на чемпионат тоже распространяется? просто если только кубок то это уже на 102 юбилейный год...
Дисквалификация стадиону на полгода
Ответ bevooch
Комментарий скрыт
Ответ bevooch
Комментарий удален модератором
А как же Пасха?
Ответ therealfan
Я достану банку на 3 литраа....
Ответ therealfan
это только в случае победы
