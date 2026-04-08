  • Помазун о выходе на пенальти с «Зенитом»: «Плана не было, сказали буквально за минуту. Было немножко волнительно, у Максименко лучше статистика, но понимал, что нужно попроще сыграть»
Помазун о выходе на пенальти с «Зенитом»: «Плана не было, сказали буквально за минуту. Было немножко волнительно, у Максименко лучше статистика, но понимал, что нужно попроще сыграть»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун высказался о выходе на серию пенальти в матче с «Зенитом».

Красно-белые обыграли петербуржцев (0:0, 7:6 по пен.) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

На первой добавленной ко второму тайму минуте Помазун занял место Александра Максименко в воротах. Илья отразил 2 удара в послематчевой серии пенальти.

– Объясни, пожалуйста, что за замена, во-первых? Насколько она планировалась, в чем идея заключалась?

– Ну, мы тренируем после тренировок обычно пенальти. Я остаюсь, и, в принципе, неплохо получалось. И особого какого-то плана не было, что я должен выходить под серию пенальти, но буквально за минуту мне сказали, что надо выходить. Я вышел и «на холодную» максимально сделал то, что сделал.

– То есть это не планировалось заранее?

– Ко мне никто не подходил изначально перед игрой, не говорил. Потому что мы быстро в интернете посмотрели статистику, она у Максименко лучше, и большее количество пенальти, и большее количество отраженных.

Удивились количеству выигранных серий пенальти, до этого у меня было много выигранных серий пенальти в «Урале», поэтому, может, из-за этого.

– Илья, свои ощущения расскажи от этой серии.

– Мягкие ощущения. Вышел быстро, было несколько атак, было немножко волнительно, потому что вышел особо без игровой практики какой-то и сразу же какие-то моменты были, но все прошло хорошо.

– Ты действовал, как вас готовил тренер, шпаргалками, или в последние минуты там уже нечего особо делать-то?

– Есть понимание, что идет серия пенальти, и нужно просто попроще сыграть и все, – сказал Помазун в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Илюх, спасибо за 2 взятых пенальти. Красавчик.
попроще сыграл - 2 пенки взял)))
из 8, ага, прямо подвиг
Какой счёт?
Странно,что в чемпионате особо шансов Помазуну не дают.Не хуже Максименко.
Комментарий скрыт
А Максименко прямо стена.
Семак хотел поставить на серию пенальти Карасева и Кукуяна, но почему-то не получилось
Зато у Спартака получилось
Горит пердак, да?
Ну, приложи что нибудь
Можно этого усача теперь в рамку! Карседо, ну пожалуйста!
Согласен. Сафонова чаще наигрывали при живом Доннарумме.
Там там команда играла на 3-4 фронта, а у нас международных матчей нет. Можно разве что в кубке чередовать...
Илюх, если каким то чудом тебе доверят рамку не подведи! Спасибо за серию, но и Макси спасибо за сегодняшнюю игру. Когда молодец, тогда молодец!
На пенальти у Максименко вряд ли лучше статистика.
"посмотрели статистику, она у Максименко лучше" - да ладно?
Да 99 пропущенных из 100 пенальти! Идеально!
Надо отметить, что Максименко перед заменой спас Спартак, так что он тоже молодец
Максимально спокойно отыграл Помазун
