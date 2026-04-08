  • Латышонок о поражении от «Спартака» по пенальти: «Это лотерея в любом случае. Надо забивать и отбивать – о чем еще говорить?»
Латышонок о поражении от «Спартака» по пенальти: «Это лотерея в любом случае. Надо забивать и отбивать – о чем еще говорить?»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался после вылета от «Спартака» по пенальти в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

В послематчевой серии сине-бело-голубые уступили со счетом 6:7 (основное время – 0:0).

– Евгений, твое отношение к серии пенальти?

– Ну что, лотерея... Что сказать?

– Что в этой лотерее сегодня не хватило? Может быть, тебе, может быть, команде? Это лотерея с точки зрения голкипера или с точки зрения бьющих?

– Это в любом случае лотерея. Забивать и отбивать надо. Что еще сказать тут можно?

– Вы готовились, разбирали, как бьющие перед игрой? Знали? Готовились к серии пенальти?

– Да-да, почти все [знали].

– А в каких-то моментах ощущаешь, что мог больше спасти, лучше действовать в каком-то эпизоде?

– Конечно, не дотянулся, сколько? Там три [раза], по-моему, не дотянулся.

– А когда у тебя возникло ощущение, что дело приближается к серии пенальти, что придется выйти на авансцену?

– Девяностая минута закончилась, серия пенальти. О чем тут говорить? – сказал Латышонок в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
- Евгений, а когда у тебя возникло ощущение, что юбилей опять придётся переносить?
Ответ bevooch
Комментарий скрыт
Ответ bevooch
Да ему навалить на юбилей.. ему бы деньжат.. да побольше.. а тут премией не пахнет)
Бред. Бить надо уметь и отбивать тоже.
У проигравших пенальти почему то всегда оказывается лотереей.
Сегодня Латышонок не раз угадывал угол, но игроки Спартака хорошо исполняли. Так что все по делу. А Матч получился интересный, насыщенный, затратный по эмоциям. По самоотдаче вопросов не может быть. В общем, за такие мы любим футбол. Кто бы ни победил, все молодцы.
Ответ Владимир Абрамов
Латышонок с подсказкой был.
Латышонок конечно стоял в этом интервью как олух какой то, качал плечами, ничего не ответил, раздраженный весь…
Когда читаешь, то нормально выглядит.А когда я смотрел, как он отвечал, было не приятно смотреть на него, с какой-то ненавистью он общался
Это не лотерея, а мастерство ... У кого мастерство выше - тот и побеждает. Сафонов в финале межконтинентального кубка 4 раза пенальти взял, Помазун сегодня 2 взял, а ты только один ... Иди тренируйся, лотерейщик ))
Ответ Удар Кержакова
Пеналь чистейший, я больше скажу - в матче Динамо-Краснодар за аналогичный фол Черникову дали прямую красную, здесь всего лишь желтая, скажите за это спасибо Чистякову
Ответ artpal
У тебя с головой всё нормально? В том матче Черников специально ударил по голове когда даже рядом мяча не было. Как же всё таки уе
Ответ jwbmwbqvih
Гонорея
Ответ mim81
Не,брат. Это не так работает)
Латышонок про лотерею.? Билеты купил на ближайший розыгрыш?
