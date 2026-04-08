«Спартак» выиграл серию пенальти впервые с 1994 года – после 8 неудач

«Спартак» впервые в XXI веке сумел выиграть серию пенальти.

Команда Хуана Карседо одолела «Зенит» в серии послематчевых одиннадцатиметровых в FONBET Кубке России – 7:6.

Красно-белые победили по пенальти впервые с 1994 года, когда в финале Кубка был обыгран ЦСКА (2:2, пенальти – 4:2).

В 2007 году «Спартак » уступил «Тереку» (1:1, 4:5) и «Селтику» (1:1, 4:5), в 2011-м – ЦСКА (3:3, 7:8) и «Волге» (1:1, 6:7), в 2012-м – «Ростову» (0:0, 2:3), в 2018-м – «Тосно» (1:1, 5:6), в 2022-м – «Зениту » (0:0, 2:4), в 2025-м – «Динамо» Махачкала (1:1, 3:4).