«Спартак» выиграл серию пенальти впервые с 1994 года – после 8 неудач
«Спартак» впервые в XXI веке сумел выиграть серию пенальти.
Команда Хуана Карседо одолела «Зенит» в серии послематчевых одиннадцатиметровых в FONBET Кубке России – 7:6.
Красно-белые победили по пенальти впервые с 1994 года, когда в финале Кубка был обыгран ЦСКА (2:2, пенальти – 4:2).
В 2007 году «Спартак» уступил «Тереку» (1:1, 4:5) и «Селтику» (1:1, 4:5), в 2011-м – ЦСКА (3:3, 7:8) и «Волге» (1:1, 6:7), в 2012-м – «Ростову» (0:0, 2:3), в 2018-м – «Тосно» (1:1, 5:6), в 2022-м – «Зениту» (0:0, 2:4), в 2025-м – «Динамо» Махачкала (1:1, 3:4).
На что способен «Спартак» в сезоне?13880 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Быстро смекнул, что за фрукт Максименко!
Если даже Помазун будет в основе, то да.
А так мог попросить Бориско зимой купить вместо Сауся. Сам же говорил, что посмотрел все матчи Спартака, вот бы и приметил вратаря Балтики, но а про то, что Макси мешок и так понятно.
Но когда увидел замену на 91-й - затеплилась надежда.
Нам такие и нужны!!!!
Должен же быть и на вашей улице праздник)
Ну а нашим ни в коем случае не расстраиваться - главный матч в воскресенье, и это решающий момент для Семака