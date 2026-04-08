«Спартак» выиграл серию пенальти впервые с 1994 года – после 8 неудач

«Спартак» впервые в XXI веке сумел выиграть серию пенальти.

Команда Хуана Карседо одолела «Зенит» в серии послематчевых одиннадцатиметровых в FONBET Кубке России – 7:6.

Красно-белые победили по пенальти впервые с 1994 года, когда в финале Кубка был обыгран ЦСКА (2:2, пенальти – 4:2).

В 2007 году «Спартак» уступил «Тереку» (1:1, 4:5) и «Селтику» (1:1, 4:5), в 2011-м – ЦСКА (3:3, 7:8) и «Волге» (1:1, 6:7), в 2012-м – «Ростову» (0:0, 2:3), в 2018-м – «Тосно» (1:1, 5:6), в 2022-м – «Зениту» (0:0, 2:4), в 2025-м – «Динамо» Махачкала (1:1, 3:4).

Просто нужно было менять вратаря
Редкий матч ,когда два вратаря участвующих в игре ,сыграли отлично!
Вспоминается Спартак 1:1 Ливерпуль в 2017, когда Ребров цементировал, получил травму и потом уже цементировал Селихов.
Этой победы могло и не быть, но Карседо гений!
Быстро смекнул, что за фрукт Максименко!
Да отлично он сыграл сегодня - точно лучше ненападения!
Посмотрим)
Если даже Помазун будет в основе, то да.
А так мог попросить Бориско зимой купить вместо Сауся. Сам же говорил, что посмотрел все матчи Спартака, вот бы и приметил вратаря Балтики, но а про то, что Макси мешок и так понятно.
Адский адреналин и всем спасибо за игру! 🔴⚪️ Теперь в Луже дерби без fun Id и будет весь актив и 80К 🎈🎈🎈
За полуфинал кубка 2011 и за слив тромбона в 2018 на той стадии особенно обидно
Поражение от Тосно по пенальти - одно из самых болезненных для меня за все 30 лет боления. Я уже почти купил билеты на финал кубка в Волгоград. Я очень хорошо помню этот матч, но лучше бы забыл
Особенно запомнился промах Глушакова на 120 минуте тари выходе один на один, когда промахнуться было сложнее. Чем попасть в ворота
там то все понятно с резиновым и промахом было. А его пенка как вишенка на торте
Учитывая статистику Максименко на пенальти, я давал процентов 10 вероятности прохода с ним.
Но когда увидел замену на 91-й - затеплилась надежда.
Прикол в том, что у Помазуна она хуже
Помазун в одном матче отбил больше чем Максименко за несколько сезонов.
что хочу отметить, тренера который поменял Жарко и Ву который за короткий промежуток стал своим. Ву не Жиго который клепает голы, не Бабич который вроде столп. Из всех видео Спартака, Ву везде, во всех матчах он единственный кто не безразличен. Ну а сегодняшняя его маска, при последнем пенальти, говорит об многом. Может он не супер защитник, но его действия и самоотдача на высшем уровне.
Нам такие и нужны!!!!
Ву просто тупой😅 но кто сказал, что это плохо для защитника, а особенно в серии пенальти. Никаких чувств, никаких эмоций, просто тупо в угол сильно - гол. Но если без шуток, как защитник он реально раскрывается. Привыкает к нашему чемпу, становится лучше
Ву вообще не тупой, с чего ты взял? Он отдает умные пасы на поле, хладнокровен, страхует вечно лажающего Джику. И даёт интервью на русском! За такой малый срок
Классно сработал Помазун! Думаю, что бьющие у Зенита к нему не готовились. Сюрпиз Карседо сработал!
Вот что значит встретиться с Романцевым и Кавазашвили!
Поздравляю болельщиков Спартака с победой! Игра скучная, серия получилась яркой
Должен же быть и на вашей улице праздник)
Ну а нашим ни в коем случае не расстраиваться - главный матч в воскресенье, и это решающий момент для Семака
Ву привет Соболеву послал )
Материалы по теме
«Зенит» упустил шанс сделать золотой дубль, вылетев из Кубка. В РПЛ команда Семака идет 2-й
вчера, 20:13
У «Спартака» 6 побед и 2 поражения при Карседо. Сегодня обыграли «Зенит» в Кубке по пенальти
вчера, 20:13
У «Спартака» 4 победы подряд. Сегодня обыграли «Зенит» по пенальти в Кубке
вчера, 20:08
Рекомендуем
Главные новости
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
5 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русская литература дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
8 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
13 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
27 минут назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
48 минут назад
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
52 минуты назад
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
57 минут назадВидео
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
сегодня, 12:37
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
сегодня, 12:30
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
21 минуту назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
34 минуты назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
39 минут назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
46 минут назадРеклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
Рекомендуем