«Зенит» упустил шанс сделать золотой дубль, вылетев из Кубка. В РПЛ команда Семака идет 2-й

«Зенит» не сделает золотой дубль в этом сезоне.

Команда Сергея Семака проиграла «Спартаку » по пенальти в FONBET Кубке России и покинула турнир, не сумев выйти в финал Пути регионов. Теперь петербуржцы продолжают борьбу только в Мир РПЛ, где идут на 2-м месте и на одно очко отстают от «Краснодара».

В последний раз «Зенит» делал золотой дубль в 2024 году (вдобавок тогда он выиграл и OLIMPBET Суперкубок России). В сезоне-2024/25 петербуржцы стали вторыми в чемпионате и уступили в финале Пути РПЛ в Кубке.