У «Спартака» 6 побед и 2 поражения при Карседо. Сегодня обыграли «Зенит» в Кубке по пенальти

Хуан Карлос Карседо одержал шестую победу во главе «Спартака».

«Спартак » вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, обыграв «Зенит» в Санкт-Петербурге в серии 11-метровых (0:0, пенальти – 7:6).

Ранее под руководством испанского специалиста «Спартак» победил «Динамо» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), «Оренбург» (2:0) и «Локомотив», а также уступил «Динамо» (2:5) и «Зениту » (0:2).