У «Спартака» 6 побед и 2 поражения при Карседо. Сегодня обыграли «Зенит» в Кубке по пенальти
Хуан Карлос Карседо одержал шестую победу во главе «Спартака».
«Спартак» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, обыграв «Зенит» в Санкт-Петербурге в серии 11-метровых (0:0, пенальти – 7:6).
Это шестая победа красно-белых под руководством Хуана Карлоса Карседо.
Ранее под руководством испанского специалиста «Спартак» победил «Динамо» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), «Оренбург» (2:0) и «Локомотив», а также уступил «Динамо» (2:5) и «Зениту» (0:2).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
49 комментариев
Молодец, пока что))
Семак тот же весь матч держал поплывшего Мостового
Но, к счастью, сегодня прокатило.
видна тренерская работа