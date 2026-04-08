«Спартак» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге впервые с 2012 года

«Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» на его поле за 14 лет.

Команда Хуана Карседо выиграла серию пенальти на «Газпром Арене» и выбила петербуржцев из FONBET Кубка России после 0:0 в игровое время.

В последний раз до этого дня московский клуб побеждал «Зенит» в Санкт-Петербурге в 2012 году – 3:2.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Щас начнётся, что на самом деле это не в основное время.
И вообще Кубок для юбилейного золотого дубля - не обязателен.
И вообще, юбилей не в этом году
Откладывается на следующий год
Более 30лет не выиграли серии пенальти!
99% обитателей спортса (я в том числе) не видели этого никогда.
Помазун и Ву сняли проклятие))
да, странно, что не написали ещё новость про это, антирекорд вроде как среди российских команд
Видел победу над Наполи по пенальти, в 1990 году
Прокисшие лица зенитовских Бибы и Бобы - Арша и Буланова после матча на бровке доставляют несказанное удовольствие ))
Комментарий скрыт
Там ещё где-то Погребняк бегал, на его лицо бы ещё посмотреть, как оно там в кружочках?)
Теда Лассо на пенальти хорошего выпустили.
Да, ржака, конечно. Сколько радости у спартачей от с трудом выигранной у Зенита серии пенальти. До чего довели "лучший и популярнейший клуб России" 😄
На Зенит они настроились хорошо, лучше, чем Зенит на них.
Но это не финал. И не финал финалов.
Карседо с яйцами
Очень грамотная замена вратаря
Когда хорош, тогда хорош
наконец услышали то что максименко в пен 0, за все время в Спартаке помоему один раз отбил и то с добивания забили
Лицо Соболева представили?)
Лицо Миллера интересней.
Вместо лимона к чаю.
Карседо потихоньку- без лишнего шума делает свое дело..
И при всем этом были матчи куда сильнее в исполнении Спартака в Питере. Семак очень слабый конечно. Трус ппц
Господи, в какое же унылое г играет Зенит при Семаке.
Иронично что юбиляры проиграл в серии пенальти которые им весь чемпионат ставят 😮‍💨
57 минут назадВидео
46 минут назадРеклама
