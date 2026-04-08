«Спартак» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге впервые с 2012 года

«Спартак » одержал первую победу над «Зенитом » на его поле за 14 лет.

Команда Хуана Карседо выиграла серию пенальти на «Газпром Арене» и выбила петербуржцев из FONBET Кубка России после 0:0 в игровое время.

В последний раз до этого дня московский клуб побеждал «Зенит» в Санкт-Петербурге в 2012 году – 3:2.