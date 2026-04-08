У Мамардашвили 2 матча на ноль за «Ливерпуль» из 14. Грузинский вратарь пропустил в каждой из последних 7 встреч

Вратарь «Ливерпуля » Георгий Мамардашвили смог отыграть на ноль всего в 2 матчах из 14, которые он провел за клуб.

Кроме того, грузинский голкипер пропустил в каждой из своих последних 7 встреч за «красных».

«Ливерпуль» играет с «ПСЖ » (0:1, второй тайм) в первом четвертьфиналом матче Лиги чемпионов.

Мамардашвили, заменяющий травмированного Алиссона , пропустил гол на 11-й минуте от вингера парижан Дезире Дуэ. Француз ударил под перекладину, вратарю помешал рикошет от одноклубника Райана Гравенберха, после которого мяч влетел Георгию за шиворот.

