  У Мамардашвили 2 матча на ноль за «Ливерпуль» из 14. Грузинский вратарь пропустил в каждой из последних 7 встреч
15

У Мамардашвили 2 матча на ноль за «Ливерпуль» из 14. Грузинский вратарь пропустил в каждой из последних 7 встреч

Мамардашвили не пропускал всего в двух матчах за «Ливерпуль».

Вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили смог отыграть на ноль всего в 2 матчах из 14, которые он провел за клуб.

Кроме того, грузинский голкипер пропустил в каждой из своих последних 7 встреч за «красных».

«Ливерпуль» играет с «ПСЖ» (0:1, второй тайм) в первом четвертьфиналом матче Лиги чемпионов.

Мамардашвили, заменяющий травмированного Алиссона, пропустил гол на 11-й минуте от вингера парижан Дезире Дуэ. Француз ударил под перекладину, вратарю помешал рикошет от одноклубника Райана Гравенберха, после которого мяч влетел Георгию за шиворот.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры ЛЧ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
Как-то странно ему предъявлять. Сегодня рикошет запрещал. И в целом у Ливерпуля в обороне ноль стабильности
С такой дырявой защитой это не удивительно.
Мамардашвили отлично играет сегодня, оборона Ливерпуля ему не особо помогает
Просто, у ПСЖ русский вратарь и полевой грузин. А у Ливера вратарь грузин, но нет полевого русского.
Ответ Peter Parker
Надо Черчесова назначать!
Ван Дайк в плохой форме, крайние защитники вообще ужас, так что не удивительно. А конате головой не в Ливерпуле
Кварацхелия хорош - уволил Слота)
Нормально играл, конечно не Алиссон, но уровня Алиссона только Нойер и Куртуа
Рейтинг вратаря на 70-80% связан с успешностью защиты.
Парень очень талантливый, жаль, что старт карьеры в таком клубе омрачен ужасной игрой команды.
В матче с ПСЖ именно он был лучшим.
