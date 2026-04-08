У «Спартака» 4 победы подряд. Сегодня обыграли «Зенит» по пенальти в Кубке

«Спартак» победил в четырех матчах подряд.

Красно-белые обыграли «Зенит » (0:0, 7:6 по пенальти) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Это четвертая подряд победа команды Хуана Карседо во всех турнирах. До этого побеждали «Локомотив» (2:1) и «Оренбург» (2:0) в Мир РПЛ , а также «Динамо» (1:0) в Кубке России. Последнее поражение было 14 марта – 0:2 с «Зенитом» в Мир РПЛ.

12 апреля «Спартак » сыграет в гостях с «Ростовом » в 24-м туре чемпионата России.