  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубарси возле штрафной сбил Симеоне, выбегавшего один на один – судья удалил защитника «Барсы» после вмешательства ВАР. Альварес забил ударом со штрафного
Фото
108

Пау Кубарси получил прямую красную в матче с «Атлетико».

«Барселона» осталась в меньшинстве в конце первого тайма матча с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 41-й минуте Пау Кубарси сбил Джулиано Симеоне возле линии штрафной, помешав нападающему «Атлетико» выйти один на один к воротам Жоана Гарсии. Главный арбитр встречи Иштван Ковач сначала показал защитнику «Барселоны» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил его с поля.

На 45-й минуте Хулиан Альварес открыл счет в матче прямым ударом со штрафного, назначенного за фол Кубарси.

Скриншоты: трансляция Okko

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАтлетико
logoБарселона
logoЛа Лига
logoДжулиано Симеоне
logoПау Кубарси
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХулиан Альварес
Иштван Ковач судья
видеоповторы
logoсудьи
108 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Защитники Барселоны не исправимы, наступают на одни и те же грабли каждый розыгрыш Лиги чемпионов.
Комментарий скрыт
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Да чемп уже забрали, считай
Интересно что там арбитр так долго думал, когда всё более чем очевидно.
Там не очевидный момент, с ракурса судьи мяч идёт за спину игроку, по такому критерию игрок не контролирует ситуацию, хотя и на других повторах не было понятно мяч идет в спину или ближе к воротам
офсайд возможно
Без вопросов красная
Ну да, игрок не контролирует мяч, выставляет ногу в неестественное положение, в которую врезается? (или нога врезается) Кубарси. Вопросов конечно нет.
Удивительно, что для красной тут судье нужен ВАР. Он остатки адекватности у себя на видоповторе выискивал?
Надеялся, что не позовут и замнут...
Без вопросов
Вопрос только в том, что Коке на три желтые наиграл, а получил одну
Зато Коке играет, честное судейство.
Я за Барсу, но почему он не должен играть? Или теперь каждый фол должен наказываться желтой?
Комментарий скрыт
Интересно почему не удалили коке за пару минут до этого,100% вторая жёлтая
Ну такое себе, удалять Коке за мелкий фол в позиционной атаке далеко от штрафной
Да какие 100% ? Пиши уже 200 !
Если бы Ямаль так выбегал, то все фанаты Барселоны кричали бы про красную
Комментарий удален пользователем
Так все фанаты Барсы говорят что это чистая красная

Пока только ты фигню пишешь
Сейчас местные сектанты объяснят, что это не удаление
Будь ситуация наоборот, завопят что 100% красная :)
Не, они сразу стрелки на Коке начали переводить ))
Эти сектанты... Они сейчас с тобой в одной комнате?
Всё равно по эпизоду это выход 1 на 1. Тут если свистеть фол, то только красная. Кубарси так или иначе за спиной Симеоне и перед воротами никого
контроль мяча , слышал про такое при оценке эпизода ? а терь посмотри скриншот в момент фола.
Вот только мяч попал как раз в Кубарси, который был за спиной, пока Симеоне, которого никто не толкал, растопырив руки пытался извергаться, чтобы мяч достать.
Но чего уж: пусть красная, хотя я бы даже в эпизоде против Барсы топил бы за жёлтую.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
