Кубарси возле штрафной сбил Симеоне, выбегавшего один на один – судья удалил защитника «Барсы» после вмешательства ВАР. Альварес забил ударом со штрафного
Пау Кубарси получил прямую красную в матче с «Атлетико».
«Барселона» осталась в меньшинстве в конце первого тайма матча с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
На 41-й минуте Пау Кубарси сбил Джулиано Симеоне возле линии штрафной, помешав нападающему «Атлетико» выйти один на один к воротам Жоана Гарсии. Главный арбитр встречи Иштван Ковач сначала показал защитнику «Барселоны» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил его с поля.
На 45-й минуте Хулиан Альварес открыл счет в матче прямым ударом со штрафного, назначенного за фол Кубарси.
Скриншоты: трансляция Okko
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
108 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вопрос только в том, что Коке на три желтые наиграл, а получил одну
Пока только ты фигню пишешь
Будь ситуация наоборот, завопят что 100% красная :)
Но чего уж: пусть красная, хотя я бы даже в эпизоде против Барсы топил бы за жёлтую.