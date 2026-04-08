Кубарси возле штрафной сбил Симеоне, выбегавшего один на один – судья удалил защитника «Барсы» после вмешательства ВАР. Альварес забил ударом со штрафного

Пау Кубарси получил прямую красную в матче с «Атлетико».

«Барселона » осталась в меньшинстве в конце первого тайма матча с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 41-й минуте Пау Кубарси сбил Джулиано Симеоне возле линии штрафной, помешав нападающему «Атлетико » выйти один на один к воротам Жоана Гарсии. Главный арбитр встречи Иштван Ковач сначала показал защитнику «Барселоны» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил его с поля.

На 45-й минуте Хулиан Альварес открыл счет в матче прямым ударом со штрафного, назначенного за фол Кубарси.

Скриншоты: трансляция Okko