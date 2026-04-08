«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России.

Во втором раунде полуфинала красно-белые обыграли «Зенит » в серии пенальти (7:6, основное время – 0:0).

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА , победившим «Крылья Советов » со счетом 5:2. Победитель пары выйдет в Суперфинал, где сыграет с «Динамо» или «Краснодаром».