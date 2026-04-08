  • Карседо заменил Максименко на Помазуна перед серией пенальти в матче «Зенит» – «Спартак»
Карседо заменил Максименко на Помазуна перед серией пенальти в матче «Зенит» – «Спартак»

Помазун занял место Максименко перед серией пенальти.

Александр Максименко заменен в конце игры с «Зенитом».

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо принял решение выпустить другого вратаря перед серией пенальти в матче FONBET Кубка России.

На первой добавленной ко второму тайму минуте вместо Максименко вышел Илья Помазун. Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
65 комментариев
Мясных с победой! Огромная благодарность за то, что выкинули прф из Кубка.
Ответ Джефф Лебовски
Мясных с победой! Огромная благодарность за то, что выкинули прф из Кубка.
Комментарий скрыт
Ответ Джефф Лебовски
Мясных с победой! Огромная благодарность за то, что выкинули прф из Кубка.
Напомню, что вы играли не с Краснодаром
Стадион Зенита надо дисквалифицировать до конца этого 2026года!
проигрывать не умеют!
После игры с трибун полетело всё...
Сами зенитовцы полезли в драку
Всех отстранить! Отправить во Вторую лигу--дивизион Б!
Ответ Protrek55
Стадион Зенита надо дисквалифицировать до конца этого 2026года! проигрывать не умеют! После игры с трибун полетело всё... Сами зенитовцы полезли в драку Всех отстранить! Отправить во Вторую лигу--дивизион Б!
И с Эвертона очки снять
Ответ Bam Magera
И с Эвертона очки снять
Ну хоть Лудогорец не тронули)
Дал пощёчину мешку
Ответ Кочевник56
Дал пощёчину мешку
если бы не "мешок", никакой бы серии и не было
Ответ Кочевник56
Дал пощёчину мешку
Выходит, правильно сделал)))
Гребанный матч тэвэ, там драка началась, а они просто выключили трансляцию ...
Ответ Lyrastars
Гребанный матч тэвэ, там драка началась, а они просто выключили трансляцию ...
дак понятно же почему, там и с трибуны полетело будь здоров всякой шляпы. но это нельзя показывать на сеномяч, заругают!
Ответ Lyrastars
Гребанный матч тэвэ, там драка началась, а они просто выключили трансляцию ...
по белорусскому ТВ все показали
у Максименко сейв в первом тайме уже был, лимит на матч исчерпан))
Ответ Streetbor
у Максименко сейв в первом тайме уже был, лимит на матч исчерпан))
А сейв 1 на 1 во втором тайме не учитывается, да?
Ответ Streetbor
у Максименко сейв в первом тайме уже был, лимит на матч исчерпан))
на оставшуюся часть сезона
Барко с Угальде сделали всё, чтобы Спартак вылетел. Но Помазун с остальными были против)))))))
Ответ viktorpavlov70
Барко с Угальде сделали всё, чтобы Спартак вылетел. Но Помазун с остальными были против)))))))
Солярис тоже помогал им)
Ответ viktorpavlov70
Барко с Угальде сделали всё, чтобы Спартак вылетел. Но Помазун с остальными были против)))))))
Да Барко, Соляри и Угальде сегодня прям враги спартака
Максименко пенальти не берет, грамотное тренерское решение
Эта замена собственно и обеспечила победу. С Максименко ни одного пенальти не взяли бы.
молодец Карседо ... все точно - и тактика и замены...
Обрадовала эта замена
Есть у Карседо яйца
С победой🔴⚪
«Спартак» по пенальти выбил «Зенит» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Помазун отбил удары Мостового и Кондакова, Барко не реализовал 11-метровый в игре
вчера, 20:03
Черданцев о незабитом Барко пенальти: «Это безобразие, неоправданное пижонство. Надо не ###########, а как боснийцы в стыках, как Карпин бил – на силу под штангу»
вчера, 19:26
Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Олисе – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Винисиус – 10-й, Месси – 14-й, Роналду – 18-й
Nike может стать поставщиком мячей для ЛЧ в рамках сделки на 40 млн евро в год – начались переговоры с УЕФА. Adidas производил мячи для турнира 25 лет
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
Быстров о Дуране: «Так и я могу походить по полю. Даже с 20 лишними кг пробегу не меньше колумбийца. Игроки «Зенита» говорят, что будут выкладываться, однако пока мы этого не видим»
Гаджиев о штрафе Евсеева в 100 тысяч рублей за мат: «Не страшно, найдутся. Не в деньгах дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике»
Альварес о голе «Барсе» со штрафного: «Я несколько раз смотрел, как Месси забил здесь «Ливерпулю», но не был уверен, что мяч попал именно в тот угол»
Умяров о стычке с Солари: «Пабло эмоционально отреагировал на желтую – хотелось успокоить. Он был зол из-за своей игры»
Конате о переносе матча «ПСЖ» в Лиге 1: «Я рад, что лига помогает им достичь чего-то в ЛЧ. Надеюсь, АПЛ будет делать то же самое, сейчас все совсем по-другому»
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
