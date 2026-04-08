Мусаев про бригаду Абросимова: «Такого хамства не припомню. Когда делают покерфейс и сразу дают карточки – это плохая работа. Если цель меня удалить – это легко, но так в России не делают»

Мусаев о бригаде Абросимова: такого хамства от главного арбитра я не припомню.

Мурад Мусаев прокомментировал решения бригады судей под руководством Ивана Абросимова во время игры «Краснодара» с «Динамо » (0:0) в FONBET Кубке России.

«Я не видел повторов. Если в случае с Пальцевым мяч уходил в сторону, не знаю, какая там трактовка. Если судья говорит, что не было явной возможности забить, значит, он поступил правильно.

В моменте с Черниковым не знаю, была провокация или нет. Чуть стукнул по голове, этого делать было нельзя.

Мне не понравилось то, как вел себя главный и резервный. Я давно такого не видел. Я задал вопрос: «Почему в двух пограничных эпизодах вы в одном случае не даете карточку, а Черникову даете?»

Я прошу резервного: «Объясни мне». Он отвечает: «Я не буду ничего объяснять, это не входит в мои обязанности. Мои обязанности – помогать главному арбитру». Такого хамства от главного арбитра я не припомню.

Сейчас вроде как бы наладилась наша коммуникация с судьями. Четвертый арбитр может легко меня успокоить, сказав «арбитр ошибся» или «у нас было такое решение». Когда идет коммуникация со мной, конечно, я готов разговаривать.

Но когда они игроки в покер, когда делают покерфейс и сразу дают карточки – это плохая работа. Если цель меня удалить – это легко, но так в России никто не делает», – передает слова главного тренера «Краснодара » корреспондент Спортса” Илья Ковалев.