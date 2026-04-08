  Мусаев про бригаду Абросимова: «Такого хамства не припомню. Когда делают покерфейс и сразу дают карточки – это плохая работа. Если цель меня удалить – это легко, но так в России не делают»
Мусаев про бригаду Абросимова: «Такого хамства не припомню. Когда делают покерфейс и сразу дают карточки – это плохая работа. Если цель меня удалить – это легко, но так в России не делают»

Мусаев о бригаде Абросимова: такого хамства от главного арбитра я не припомню.

Мурад Мусаев прокомментировал решения бригады судей под руководством Ивана Абросимова во время игры «Краснодара» с «Динамо» (0:0) в FONBET Кубке России.

«Я не видел повторов. Если в случае с Пальцевым мяч уходил в сторону, не знаю, какая там трактовка. Если судья говорит, что не было явной возможности забить, значит, он поступил правильно. 

В моменте с Черниковым не знаю, была провокация или нет. Чуть стукнул по голове, этого делать было нельзя.

Мне не понравилось то, как вел себя главный и резервный. Я давно такого не видел. Я задал вопрос: «Почему в двух пограничных эпизодах вы в одном случае не даете карточку, а Черникову даете?» 

Я прошу резервного: «Объясни мне». Он отвечает: «Я не буду ничего объяснять, это не входит в мои обязанности. Мои обязанности – помогать главному арбитру». Такого хамства от главного арбитра я не припомню. 

Сейчас вроде как бы наладилась наша коммуникация с судьями. Четвертый арбитр может легко меня успокоить, сказав «арбитр ошибся» или «у нас было такое  решение». Когда идет коммуникация со мной, конечно, я готов разговаривать.

Но когда они игроки в покер, когда делают покерфейс и сразу дают карточки – это плохая работа. Если цель меня удалить – это легко, но так в России никто не делает», – передает слова главного тренера «Краснодара» корреспондент Спортса” Илья Ковалев.

«В России так никто не делает». А в лч или лиге Европы каждый матч бы за такое поведение удаляли, вместе с Черниковым
Ответ Ильдар Исмагилов
«В России так никто не делает». А в лч или лиге Европы каждый матч бы за такое поведение удаляли, вместе с Черниковым
Мусаев превратился в плаксу
Ответ alexsem69
Мусаев превратился в плаксу
Он не превратился. Он им был всегда. Видать просто после чемпионства многие забыли как он после каждой проигранной игры или ничейки постоянно ныл. Щас просто на кону трофей, вот и ничья взбесила даже. Он такой же как Талалаев в плане нытья
Ахахахахаха
Ну скажите,что он не серьезно…
Ну не Краснодару ныть,что судья плохой..этот плохой их в 10 не оставил после первого тайма,простил,Борелли уже удален должен был быть во втором тайме за наступы свои,плюс еще кучу фолов явных простил,а желтая Миранчуку за фол на нем это вообще шедевр от судьи👍
Ответ fedos_fox@icloud.com
Ну не Краснодару ныть,что судья плохой..этот плохой их в 10 не оставил после первого тайма,простил,Борелли уже удален должен был быть во втором тайме за наступы свои,плюс еще кучу фолов явных простил,а желтая Миранчуку за фол на нем это вообще шедевр от судьи👍
Кто такой Борелли? Желтую Миранчуку даже за то же, за что и Мусаеву - за нытье )))
Ответ Gerk
Кто такой Борелли? Желтую Миранчуку даже за то же, за что и Мусаеву - за нытье )))
За какое нытье то?за чистый фол на нем???ты матч то смотрел?
Черников вообще каждый матч на красную играет,наконец стали этого костолома удалять
Боже, девочка опять ноет, как же это жалко выглядит. Команда побеждает и судьи благоволят - они как мужики стоически молчат. Но как только что-то не по их плану и судьи не помогают - сразу плач на всю Ивановскую
Империя зла с Озона негодует))
Ответ freeman123
Империя зла с Озона негодует))
Куда нам до пахучих))))
Вылетели из кубка и пришли искать, где бы нагадить
Еще ноет, наступ Спецяна на КК тянул, плюс фол последней надежды, ну а Черников просто хам трамвайный...
Ничего хамского со стороны судей и в помине не было.
Господи, это не быки и не тренер быков. Это дохлые коровки, которые скорбно и долго мычат, если пастух им мешает травку щипать.
Мусаев стал нытиком))))))про какие пограничные моменты он говорит этот тренер)))
Ответ Александр Комиссаров
Мусаев стал нытиком))))))про какие пограничные моменты он говорит этот тренер)))
Про свои,где его команде помогли и сильно,а он честный мужик и считает,что все по правилам должно быть😂😂😂
Ответ fedos_fox@icloud.com
Про свои,где его команде помогли и сильно,а он честный мужик и считает,что все по правилам должно быть😂😂😂
конечно по правилам Краснодара))))) они же чемпионы))))
Материалы по теме
Мусаев о словах перед «Ахматом»: «Видео попало в общий доступ ошибочно – если бы я хотел высказаться, сделал бы это после матча. Мячи на разминке были спущены, их подкачали»
8 апреля, 19:00
Мурад Мусаев: «Краснодар» в 1-м тайме мог выжать больше, во 2-м «Динамо» играло лучше. Отдали все силы, был тяжелый выезд в Грозный, не смогли улететь вечером, поехали в Ставрополь на автобусе»
8 апреля, 18:22Видео
Сперцян об удалении Черникова за удар по лицу Касересу: «Судья решил, что красная, значит так. Бывает, не справился с эмоциями. Это потеря для «Краснодара»
8 апреля, 18:10
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Рома» разгромила «Пизу», «Интер», «Наполи», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в выходные
11 минут назад
Вальверде забил 10 голов за три с половиной месяца 2026-го и повторил свой рекорд за год
23 минуты назад
Вальверде забил «Жироне» после ошибки вратаря Гассаниги. У хавбека 8 голов в 10 последних играх за «Реал» и Уругвай
29 минут назадФото
Губерниев о норвежском паспорте Хайкина: «Его начнут называть предателем, но в 21-м веке люди сами выбирают, где жить и работать. Норвегия – комфортная, богатая страна, участник ЧМ»
39 минут назад
«Реал» – «Жирона». 1:1 – Лемар ответил на гол Вальверде! Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
«Роналду, забей 1000 голов и завязывай – ради своего наследия. Никто даже близко не подберется к тому, чего он добился». Экс-хавбек сборной Швеции Лимпар против перехода Криштиану в МЛС
сегодня, 19:31
Действующие топ-игроки, которые так и не взяли Лигу чемпионов – вспомните всех в лиге «Лузеры» в Невидимке
сегодня, 19:30Тесты и игры
Деку о Роналду: «Нет ни одного спортсмена с такой ментальной силой. Он больше всех одержим саморазвитием и поэтому стал одним из величайших в истории»
сегодня, 19:18
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Жирону», «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в субботу, «Атлетико» – с «Севильей»
сегодня, 19:00Live
Хавьер Тебас: «Ла Лига с финансовой точки зрения уступает только АПЛ. Но мы превосходим Премьер-лигу благодаря победам в еврокубках»
сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Андронов о работе в Okko: «Я был там 2 месяца, потом случился звонок и все прекратилось. Со Стогниенко эту тему обсуждали, но воз стоит на том же месте»
2 минуты назад
Мбаппе упал в штрафной «Жироны» после контакта с Морено. Судья не свистнул
11 минут назадФото
«Рома» разгромила «Пизу» – 3:0. Мален сделал хет-трик
11 минут назад
«Логотип, соответствующий сезону, – дерьмо». Фанаты «Марселя» вывесили баннеры с критикой новой эмблемы клуба
13 минут назадФото
Чемпионат Германии. «Аугсбург» и «Хоффенхайм» сыграли вничью, «Бавария» сыграет с «Санкт-Паули» в субботу, «Боруссия» Дортмунд – с «Байером»
25 минут назад
«Реал» не забил в первом тайме в 4-м матче подряд. Такой серии не было с 2024-го
43 минуты назад
Ди Канио о смене тренеров в Италии: «Президенты окружены невротиками без понимания стоимости состава. Это футбольная шизофрения. Как «Юве» побеждать с теми, кто играл бы в середняках за границей?»
51 минуту назад
Пеп пошутил об уходе Бернарду: «Я очень сердит. Мне он ничего не сказал, хотя я должен был узнать первым. Я был бы рад, если бы он завершил карьеру в «Сити»
55 минут назад
Семин о Талалаеве: «Работа в «Балтике» – на пятерку, из команды Первой лиги построил коллектив верхней части таблицы РПЛ. Но его невыдержанность неправильна, за ЦСКА еще мягко наказали»
сегодня, 19:47
Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Надо брать чемоданы и уезжать, если есть интерес. Никто не гарантирует, что все получится, но партнеры помогут с адаптацией – там есть Сафонов»
сегодня, 19:36
Рекомендуем