  • Николаев о фоле Денисова на Мостовом: «Это очевидная вторая желтая, арбитр ее не увидел. Игрок, имеющий карточку, должен быть аккуратен и ответственен за свои действия»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что судья Артем Чистяков должен был показать вторую желтую карточку защитнику «Спартака» Даниилу Денисову в матче с «Зенитом».

Красно-белые играют в гостях с петербуржцами (0:0, второй тайм) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

На 57‑й минуте Денисов, получивший в первом тайме желтую карточку, попал локтем в лицо Андрею Мостовому. После столкновения игрок «Зенита» упал на газон. Арбитр Артем Чистяков не показал Денисову карточку, ограничившись устным предупреждением.

«Это очевидная вторая желтая карточка, которую не увидел арбитр.

Всегда возникает в такой ситуации вопрос: для чего играет в такой манере игрок, который уже имеет карточку. Он должен быть аккуратен и ответственен за свои действия», – сказал Николаев.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Да всё нормально! Ну было и было, главное с уважением
Уважили Спартак, получается
Судья спит все вообще
В прошлом матче Карась не увидел ,как дельфин локтем вырубил Умярова, вторую жёлтую не показал , что подтвердила ЭСК. В этом матче судья не увидел фол Денисова, не показал 2 жёлтую . 1-1.
Это когда Умяров уткнулся носом в руку Соболева, чтобы того удалили?
Не увидел, или скорее не хотел увидеть? Это нарушение увидел бы даже слепой.
а снос Нино ударом в колено на 93й минуте возле штрафной Спартака без фиксации нарушения? Это норм?
Карседо делает выводы, с начала второго тайма заменил кандидата на красную Солари, дал немного времени поиграть Денисову, мудро решив, что русский паспорт спасет его от удаления минут на пятнадцать, а потом заменил косячника.
Судья пропустил 3 момента. Но я понимаю почему. Он эти моменты не видел. Первый раз закрывали обзор сами Энрике и Барко, затем Денисов, ну и при фоле на Дркушиче, тоже было не очень хорошо видно (но там сам Дркушич как-то слишком картинно упал, поэтому не поверили), но почему такие моменты всегда пропускает боковой, перед которым всё происходит, для меня вопрос.
А судья не имеет права назначать штрафной только по тому, что кто-то упал. Симулянтов везде хватает((( Он должен быть уверен на все 100%. И если в штрафной ему смог помочь ВАР, то в вне штрафной ВАР пока бесполезен(((
Кстати, не понимаю, почему говорят, что пенальти "ябынепоставил"? Получается, что по их мнению, если ты проиграл позицию за мяч, и соперник завладел мячом, то можно ему кулаком в ухо заехать? Предупреждая заявления, что удар слабый, предложу получить по голове наотмаш рукой - Вам мало не покажется.
ЗЫ. Болею за Спартак, если что)
Нарушение на 2 желтую пропустил крот и тут же заменка.

Еще после пенки парни на соседи мясные на стадионе сказали : оооо это же наш сегодня судит.
Кахигао в работе.
Денисову не показали вторую желтую за удар локтем в лицо Мостовому, через 2 минуты его заменили. Первую карточку хавбек «Спартака» также получил за фол на Андрее
57 минут назад
