Николаев о фоле Денисова на Мостовом: «Это очевидная вторая желтая, арбитр ее не увидел. Игрок, имеющий карточку, должен быть аккуратен и ответственен за свои действия»

Николаев о Денисове: это очевидная вторая желтая, арбитр не увидел.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что судья Артем Чистяков должен был показать вторую желтую карточку защитнику «Спартака » Даниилу Денисову в матче с «Зенитом ».

Красно-белые играют в гостях с петербуржцами (0:0, второй тайм) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

На 57‑й минуте Денисов, получивший в первом тайме желтую карточку, попал локтем в лицо Андрею Мостовому. После столкновения игрок «Зенита» упал на газон. Арбитр Артем Чистяков не показал Денисову карточку, ограничившись устным предупреждением.

«Это очевидная вторая желтая карточка, которую не увидел арбитр.

Всегда возникает в такой ситуации вопрос: для чего играет в такой манере игрок, который уже имеет карточку. Он должен быть аккуратен и ответственен за свои действия», – сказал Николаев.

