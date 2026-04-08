Денисову не показали вторую желтую за удар локтем в лицо Мостовому, через 2 минуты его заменили. Первую карточку хавбек «Спартака» также получил за фол на Андрее

Денисову не показали вторую желтую за удар локтем в лицо Мостовому.

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов избежал удаления после нарушения правил на хавбеке «Зенита» Андрее Мостовом .

«Зенит» и «Спартак» встречаются во 2-м раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте Денисов попал локтем в лицо Мостовому после того, как игрок «Зенита » отдал пас партнеру по команде. После столкновения Мостовой упал на газон. Главный арбитр матча Артем Чистяков не показал Денисову карточку, при этом у полузащитника «Спартака » уже была желтая карточка, которую он получил за фол на Мостовом в 1-м тайме.

На 59-й минуте Денисов был заменен – вместо него в составе красно-белых вышел Кристофер Мартинс.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»