Черданцев о незабитом Барко пенальти: «Это безобразие, неоправданное пижонство. Надо не ###########, а как боснийцы в стыках, как Карпин бил – на силу под штангу»

Черданцев о пенальти Барко: безобразие, неоправданное пижонство.

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев высказался о нереализованном Эсекиэлем Барко пенальти.

На 40-й минуте матча «Спартака » и «Зенита » (0:0, второй тайм) в FONBET Кубке России Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Барко, и игрок красно-белых упал на землю. Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый . Барко сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

«Это безобразие. Пижонство, ничем не оправданное в таком матче.

Я еще раз повторю, я сказал в репортаже, что внимательно смотрел стыковые матчи, где на кону у тебя выход на чемпионат мира, – как били боснийцы в стыках – вот так надо бить пенальти.

Надо не ########### (выпендриваться – Спортс’‘), а бить на силу в угол. Как Карпин бил, например, – под штангу.

Это невозможно взять, даже если вратарь знает, куда летит мяч. А вот эти все…» – сказал Черданцев на видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».