Черданцев о незабитом Барко пенальти: «Это безобразие, неоправданное пижонство. Надо не ###########, а как боснийцы в стыках, как Карпин бил – на силу под штангу»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о нереализованном Эсекиэлем Барко пенальти.

На 40-й минуте матча «Спартака» и «Зенита» (0:0, второй тайм) в FONBET Кубке России Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Барко, и игрок красно-белых упал на землю. Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

«Это безобразие. Пижонство, ничем не оправданное в таком матче.

Я еще раз повторю, я сказал в репортаже, что внимательно смотрел стыковые матчи, где на кону у тебя выход на чемпионат мира, – как били боснийцы в стыках – вот так надо бить пенальти.

Надо не ########### (выпендриваться – Спортс’‘), а бить на силу в угол. Как Карпин бил, например, – под штангу.

Это невозможно взять, даже если вратарь знает, куда летит мяч. А вот эти все…» – сказал Черданцев на видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Безобразие это твой комментарий Жора, на багаже 2008-го и 2009 хочешь выехать, на дворе уже 2026.
Однако(
Чердак задрал уже орать , не возможно слушать
Достал он весь матч орать
ВААААААМООООООООС (в момент удара с точки дельфина) - топ!
У нас эпоха мата.
Все увлеклись.
И эти люди линчевали Станковича, что он "портит воспитание юным любителям футбола, невоспитан, и так далее ...."
- Алло, здравствуйте, это прачечная?
- ***чечная, Министерство Культуры! (С)
А как же толчок Маркиньоса в штрафной?
Опять Жора отрабатывает. Игра Дюрана не безобразие? Он вообще ничего не хочет на поле делать .
А Барко столько уже тащит команду.....Простим
Значит пижоны будут лежать ©
честно, пижонство идет от Георгия. Послушайте репортаж, он или специально комментирует только статистику, особенно уделяет внимание неудобной статы Спартака. Даже после всех моментов, пытается оправдать свои слова. Геннадий, ты или иди до конца иди, или не нужно лезть в комментарии по судейству. Блин, ну ты и так не сильный комментатор, так ещё и себя гробишь обсуждая судейство
везде успевает
На Газпром тв работает за Зенит, видимо, переживает)
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
