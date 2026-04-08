Черданцев о незабитом Барко пенальти: «Это безобразие, неоправданное пижонство. Надо не ###########, а как боснийцы в стыках, как Карпин бил – на силу под штангу»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о нереализованном Эсекиэлем Барко пенальти.
На 40-й минуте матча «Спартака» и «Зенита» (0:0, второй тайм) в FONBET Кубке России Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Барко, и игрок красно-белых упал на землю. Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.
«Это безобразие. Пижонство, ничем не оправданное в таком матче.
Я еще раз повторю, я сказал в репортаже, что внимательно смотрел стыковые матчи, где на кону у тебя выход на чемпионат мира, – как били боснийцы в стыках – вот так надо бить пенальти.
Надо не ########### (выпендриваться – Спортс’‘), а бить на силу в угол. Как Карпин бил, например, – под штангу.
Это невозможно взять, даже если вратарь знает, куда летит мяч. А вот эти все…» – сказал Черданцев на видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».
Все увлеклись.
И эти люди линчевали Станковича, что он "портит воспитание юным любителям футбола, невоспитан, и так далее ...."
А Барко столько уже тащит команду.....Простим