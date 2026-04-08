«Марсель» представил новый логотип «марсельского синего» цвета: «История клуба органично соединилась с современной и актуальной визуальной идентичностью»

«Марсель» объявил о смене логотипа.

«Олимпик» представил новый графический знак, в котором «история клуба органично соединилась с современной и актуальной визуальной идентичностью».

«Здесь собраны и переосмыслены ключевые элементы прежних логотипов. Среди них – белое обрамление, вдохновленное логотипом 1973 года, структура буквы M, унаследованная от логотипа 1899 года, плавные изгибы и динамика линий логотипа 1986 года, а также культовое двойное обрамление логотипа 1993 года», – говорится в публикации на сайте клуба.

При создании знака использован цвет, который «Олимпик» называет «марсельским синим» – результатом синтеза «исторических клубных оттенков и культовых оттенков города». Шрифт отражает «архивные материалы» и «средиземноморскую идентичность» Марселя.

Изображение: om.fr