  • «Марсель» представил новый логотип «марсельского синего» цвета: «История клуба органично соединилась с современной и актуальной визуальной идентичностью»
24

«Марсель» представил новый логотип «марсельского синего» цвета: «История клуба органично соединилась с современной и актуальной визуальной идентичностью»

«Марсель» показал новый логотип.

«Марсель» объявил о смене логотипа.

«Олимпик» представил новый графический знак, в котором «история клуба органично соединилась с современной и актуальной визуальной идентичностью».

«Здесь собраны и переосмыслены ключевые элементы прежних логотипов. Среди них – белое обрамление, вдохновленное логотипом 1973 года, структура буквы M, унаследованная от логотипа 1899 года, плавные изгибы и динамика линий логотипа 1986 года, а также культовое двойное обрамление логотипа 1993 года», – говорится в публикации на сайте клуба.

При создании знака использован цвет, который «Олимпик» называет «марсельским синим» – результатом синтеза «исторических клубных оттенков и культовых оттенков города». Шрифт отражает «архивные материалы» и «средиземноморскую идентичность» Марселя.

Изображение: om.fr

На что способен «Спартак» в сезоне?15650 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Марселя»
Это метро марсельское ребрендинг сделало?
Ответ Eugene88
Это метро марсельское ребрендинг сделало?
У Лебедева заказали, а тот опять иишку подрядил и взял 232 млн
Ответ Eugene88
Это метро марсельское ребрендинг сделало?
Скорее Макдональдс
Как всегда новый минималистичный логотип - безвкусное гавно, оторванное от традиций и истории
Ответ Slowpoke7
Как всегда новый минималистичный логотип - безвкусное гавно, оторванное от традиций и истории
Как будто до того у Марселя было не минималистично))
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Как будто до того у Марселя было не минималистично))
В меньшей степени. Лучше бы вернули один из старых, с большими деталями, и фанаты были бы довольны реверансом в сторону истории клуба
выглядит, как убожество
Ответ Helge
выглядит, как убожество
это понятно, но запятая зачем?
Будто слизали у Интера.
Ужас какой-то. Я почти всегда приветствую новые логотипы, когда какую-то кашу из символов меняют на что-то четкое и понятное. Но ведь у Марселя и так была отличная эмблема, своеобразная, но ничего лишнего. А теперь не пойми что.
Отвратительно
Отвратительно 🤮
Было одно из лучших лого в футболе и превратили вот в это.
Похоже на лого помойки из Милана
Ответ Bryan
Похоже на лого помойки из Милана
Как фанат Милана поставлю тебе плюсик за Интер)
