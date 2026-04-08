  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Барко так показывает, будто ему двинули в рыло. Да ничего там не было. Эсекиэль просто катнул мяч, будто сказал: «Пенальти назначили неправильно»
28

Ловчев об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Барко так показывает, будто ему двинули в рыло. Да ничего там не было. Эсекиэль просто катнул мяч, будто сказал: «Пенальти назначили неправильно»

Евгений Ловчев считает, что пенальти в ворота «Зенита» назначать не следовало.

На 40-й минуте матча FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко, и аргентинец упал на землю.

Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко не реализовал попытку, несильно пробив низом по центру. 

«Барко так показывает, что ему как будто двинули в рыло. Да ничего там не было, вот Луис Энрике дотронулся до него – и все.

Что касается исполнения пенальти, то вопрос, как это было сделано. Подошел человек и просто катнул мяч. Как будто сказал: «Пенальти назначили неправильно». Надо спрашивать Барко, что он хотел сделать в этом случае», – заявил бывший защитник «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoЗенит
logoЕвгений Ловчев
logoсудьи
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoЭсекиэль Барко
Артем Чистяков судья
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вынужден согласиться. Такой пенальти нам не нужен. Если побеждать, то чисто
Ответ soldat2212
Чистый пенальти, рукой в лицо заехали. Причём до фола игрок Зенита посмотрел на Барко, то есть видел игрока и всё равно решил ударить в лицо.
Ответ Лоракс
Да не собирался он его бить в лицо, тем не менее конечно пенальти. Просто очень нелепый пенальти.
Рыло Барко)))
Ловчев жгет!
Рыло было, пенальти не было!
У одного рыгали на поле, другой говорит про рыло))
"Рыло" это по Фрейду.
оба удара гавно)) Даже Ловчев признал
Ловчев то знает. В своё время пенальти намеренно пробил по угловому флажку. В ответку грузинский игрок катнул мяч в руки вратарю. Могли дисквалифицировать, но пенальти после ничьих отменили.
Не знаю... Вроде, Барко не был замечен в симуляции
Почти начала уважать Спартак.
А если у Спартака в штрафной такой момент был бы ? Там сразу же судья мне кажется побежал ставить пенальти! Какой там судья?
Сам бы Мажич бы из дома прибежал бы, чтобы поставить пенальти в ворота Спартаку!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
