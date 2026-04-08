Ловчев об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Барко так показывает, будто ему двинули в рыло. Да ничего там не было. Эсекиэль просто катнул мяч, будто сказал: «Пенальти назначили неправильно»

Ловчев про пенальти «Спартака»: ничего там не было.

Евгений Ловчев считает, что пенальти в ворота «Зенита » назначать не следовало.

На 40-й минуте матча FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко, и аргентинец упал на землю.

Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко не реализовал попытку, несильно пробив низом по центру.

«Барко так показывает, что ему как будто двинули в рыло. Да ничего там не было, вот Луис Энрике дотронулся до него – и все.

Что касается исполнения пенальти, то вопрос, как это было сделано. Подошел человек и просто катнул мяч. Как будто сказал: «Пенальти назначили неправильно». Надо спрашивать Барко, что он хотел сделать в этом случае», – заявил бывший защитник «Спартака ».