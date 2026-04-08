Симеоне о разбитых стеклах автобуса «Атлетико»: «Так обычно происходит с нами в Барселоне. Общество остается прежним, мы не можем его улучшить»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об инциденте с клубным автобусом перед матчем с «Барселоной».
Команды играют (0:0, первый тайм) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее стало известно, что автобус мадридцев забросали камнями по дороге на матч в Барселоне. В результате произошедшего было разбито два стекла.
«Общество остается прежним. Мы не можем его улучшить.
Это не единичный случай. Это то, что обычно происходит, когда мы приезжаем в Барселону», – сказал Симеоне.
В начале марта фанаты «блауграны» встретили автобус «Атлетико», забросав его различными предметами перед матчем полуфинала Кубка Испании на «Камп Ноу».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер El Partidazo de COPE
Удалось разбить автобус на улице, но на поле не получилось. 😔
