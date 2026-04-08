Николаев согласен с пенальти в ворота «Зенита»: «Энрике видел соперника, движение рукой выглядит абсолютно необъяснимым и наказуемым»

Николаев о пенальти «Спартака»: движение Энрике необъяснимое и наказуемое.

Экс-судья Алексей Николаев поддержал решение Артема Чистякова назначить пенальти в ворота «Зенита » за попадание Луиса Энрике Андре рукой в лицо хавбеку «Спартака » Эсекиэлю Барко.

«Главному арбитру было непросто увидеть, что произошло в единоборстве футболистов, но в ВАР‑центре и на повторе было видно движение рукой игрока обороняющейся команды – конечно, оно наказуемо.

Такие эпизоды мы видим очень часто, не только в нашем чемпионате. Тем более что футболист сам ответственен за такое движение.

Самое главное, что он видел соперника, и это движение выглядит абсолютно необъяснимым и наказуемым. Поэтому правильное решение – позвать к монитору и назначить 11‑метровый удар», – заявил Николаев.