  • Николаев согласен с пенальти в ворота «Зенита»: «Энрике видел соперника, движение рукой выглядит абсолютно необъяснимым и наказуемым»
Экс-судья Алексей Николаев поддержал решение Артема Чистякова назначить пенальти в ворота «Зенита» за попадание Луиса Энрике Андре рукой в лицо хавбеку «Спартака» Эсекиэлю Барко.

«Главному арбитру было непросто увидеть, что произошло в единоборстве футболистов, но в ВАР‑центре и на повторе было видно движение рукой игрока обороняющейся команды – конечно, оно наказуемо.

Такие эпизоды мы видим очень часто, не только в нашем чемпионате. Тем более что футболист сам ответственен за такое движение.

Самое главное, что он видел соперника, и это движение выглядит абсолютно необъяснимым и наказуемым. Поэтому правильное решение – позвать к монитору и назначить 11‑метровый удар», – заявил Николаев.

На что способен «Спартак» в сезоне?14610 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Это пенальти по системе «Солари». Когда выбираешь самую неопасную ситуацию в штрафной и что то делаешь с соперником, потому что пустота в голове. Тянешь, тыкаешь, наступаешь.
Это пенальти 50 на 50. Либо ткнешь, либо не ткнешь)
Энрике ткнул рукой в лицо Барко в штрафной – судья после ВАР поставил пенальти. Хавбек «Спартака» несильно ударил низом по центру, Латышонок отбил ногой и взял мяч в руки
вчера, 18:48Фото
Фанаты «Зенита» скандировали «свинья» под каждую фамилию футболистов «Спартака»
вчера, 18:37
Умяров толкнул Солари и сказал замолчать, когда Пабло похлопал судье за желтую после фола на Венделе. Пабло толкнул партнера в ответ
вчера, 18:36Фото
