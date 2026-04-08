Николаев согласен с пенальти в ворота «Зенита»: «Энрике видел соперника, движение рукой выглядит абсолютно необъяснимым и наказуемым»
Экс-судья Алексей Николаев поддержал решение Артема Чистякова назначить пенальти в ворота «Зенита» за попадание Луиса Энрике Андре рукой в лицо хавбеку «Спартака» Эсекиэлю Барко.
«Главному арбитру было непросто увидеть, что произошло в единоборстве футболистов, но в ВАР‑центре и на повторе было видно движение рукой игрока обороняющейся команды – конечно, оно наказуемо.
Такие эпизоды мы видим очень часто, не только в нашем чемпионате. Тем более что футболист сам ответственен за такое движение.
Самое главное, что он видел соперника, и это движение выглядит абсолютно необъяснимым и наказуемым. Поэтому правильное решение – позвать к монитору и назначить 11‑метровый удар», – заявил Николаев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Это пенальти по системе «Солари». Когда выбираешь самую неопасную ситуацию в штрафной и что то делаешь с соперником, потому что пустота в голове. Тянешь, тыкаешь, наступаешь.
Это пенальти 50 на 50. Либо ткнешь, либо не ткнешь)
