Силкин про 0:0 «Динамо» и «Краснодара»: «Очень унылый матч, отвратительная игра с обеих сторон. Черникову нужно что-то делать с собой, ненормально 2-й раз подряд подводить команду»

Силкин о «Динамо» с «Краснодаром»: унылый матч, Черникову нужно что-то менять.

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил 1-й финальный матч бело-голубых с «Краснодаром » (0:0) в Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 90‑й минуте после просмотра ВАР главный арбитр Иван Абросимов показал прямую красную карточку хавбеку «быков» Черникову за удар ладонью по лицу футболисту «Динамо » Хуану Касересу.

Александр получил красную карточку во второй игре подряд. 4 апреля он был удален в игре с «Ахматом».

«Очень унылый, скучный матч. После 30-й минуты вообще не было никакого желания смотреть эту игру. Не знаю, на что рассчитывали обе команды, отвратительная игра с обеих сторон.

Что касается Черникова, то ему нужно что-то делать с собой. Второй раз подряд получать красную карточку, подводя свою команду, – никуда не годится. Надо быть в клубе, чтобы понимать, что с ним происходит, но это ненормально», – сказал Силкин.