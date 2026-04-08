Силкин про 0:0 «Динамо» и «Краснодара»: «Очень унылый матч, отвратительная игра с обеих сторон. Черникову нужно что-то делать с собой, ненормально 2-й раз подряд подводить команду»
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил 1-й финальный матч бело-голубых с «Краснодаром» (0:0) в Пути РПЛ FONBET Кубка России.
На 90‑й минуте после просмотра ВАР главный арбитр Иван Абросимов показал прямую красную карточку хавбеку «быков» Черникову за удар ладонью по лицу футболисту «Динамо» Хуану Касересу.
Александр получил красную карточку во второй игре подряд. 4 апреля он был удален в игре с «Ахматом».
«Очень унылый, скучный матч. После 30-й минуты вообще не было никакого желания смотреть эту игру. Не знаю, на что рассчитывали обе команды, отвратительная игра с обеих сторон.
Что касается Черникова, то ему нужно что-то делать с собой. Второй раз подряд получать красную карточку, подводя свою команду, – никуда не годится. Надо быть в клубе, чтобы понимать, что с ним происходит, но это ненормально», – сказал Силкин.