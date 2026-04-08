Силкин про 0:0 «Динамо» и «Краснодара»: «Очень унылый матч, отвратительная игра с обеих сторон. Черникову нужно что-то делать с собой, ненормально 2-й раз подряд подводить команду»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил 1-й финальный матч бело-голубых с «Краснодаром» (0:0) в Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 90‑й минуте после просмотра ВАР главный арбитр Иван Абросимов показал прямую красную карточку хавбеку «быков» Черникову за удар ладонью по лицу футболисту «Динамо» Хуану Касересу.

Александр получил красную карточку во второй игре подряд. 4 апреля он был удален в игре с «Ахматом».

«Очень унылый, скучный матч. После 30-й минуты вообще не было никакого желания смотреть эту игру. Не знаю, на что рассчитывали обе команды, отвратительная игра с обеих сторон.

Что касается Черникова, то ему нужно что-то делать с собой. Второй раз подряд получать красную карточку, подводя свою команду, – никуда не годится. Надо быть в клубе, чтобы понимать, что с ним происходит, но это ненормально», – сказал Силкин.

На счёт Черникова можно согласиться, а что касается унылого матча это Силкин глупость сморозил.
Унылым был матч, когда Силкин с Ворониным и Кураньи в составе катал мяч поперек в финале Кубка России 2012 с Рубином
По мне так самый качественный матч в исполнении Динамо при Гусеве, очень понравилось несмотря на нули
он вообще матч смотрел?
Черников не уровень Краснодара. Ему во второй лиге играть
Черникова надо уходить из Краснодара или Галицкому лишить его зарплаты.давно в Краснодаре нет дисциплины
Правильную тактику взял штаб Гусева- основное оборона- главное не пропустить. Будет ответный матч, и там будут шансы) А вы-товарищ Силкин, свой шанс "порулить" не использовали. Наср... ли и игрокаи и болельщикам, убили самую играющую команду того, переходного чемпионата. И убили из-за чего, из-за своего тщеславия и гордыни)
