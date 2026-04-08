  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев о словах перед «Ахматом»: «Видео попало в общий доступ ошибочно – если бы я хотел высказаться, сделал бы это после матча. Мячи на разминке были спущены, их подкачали»
10

Мусаев о словах перед «Ахматом»: «Видео попало в общий доступ ошибочно – если бы я хотел высказаться, сделал бы это после матча. Мячи на разминке были спущены, их подкачали»

Мусаев о критике мячей и стадиона «Ахмата»: видео попало в общий доступ ошибочно.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что видео из раздевалки перед матчем с «Ахматом» с критикой поля и мячей было опубликовано ошибочно.

Перед началом матча 23-го тура Мир РПЛ (1:0) Мусаев заявил команде: «Они специально сдули мячи, не подстригли поле. Хорошо, хотят играть так, давайте играть так».

«Хотел бы сказать пару слов по поводу видео из раздевалки в Грозном. Некоторые сказали, что я сделал заявление. На самом деле это не так. Видео попало в общий доступ ошибочно. Это слова внутри [команды], любой тренер может говорить так, и это не должно попасть [в общий доступ].

Действительно, мячи на разминке были слишком спущены, у нас есть барометр, мы измерили [давление], показали арбитру и делегату. Мячи подкачали, а те, что были спущены, меняли по ходу матча. Но эта проблема была, и она решилась.

Если бы я хотел сделать какое‑то заявление по этому поводу, я бы сделал его после матча, сказал бы, чем я недоволен», – сказал Мусаев после матча с «Динамо» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
logoАхмат
logoДинамо Москва
Ахмат-Арена
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как интересно они измеряют давление в мячах барометром??? Может всё таки это манометр?))
Ответ Рубин2003
Как интересно они измеряют давление в мячах барометром??? Может всё таки это манометр?))
Ну вообще-то на ощупь
Ответ Рубин2003
Как интересно они измеряют давление в мячах барометром??? Может всё таки это манометр?))
А ты на ощупь никогда не проверял ?
Мусаеву сделали звонок, чтобы он прояснил видео?
Ответ Рубин2003
Мусаеву сделали звонок, чтобы он прояснил видео?
Потом выйдут на него по видео связи, чтобы прояснил звонок
«Если бы я хотел сделать какое‑то заявление по этому поводу, я бы сделал его после матча, сказал бы, чем я недоволен», – извинился Мусаев после матча с «Динамо» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0).
Извинился, дон!
Ответ Serge_83
Извинился, дон!
Дон☝️
допуск от 0, 6до 1.1,чисто мотиваци поднимал,.по ходу матча даже подкачали один мяч..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
