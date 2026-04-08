Мусаев о словах перед «Ахматом»: «Видео попало в общий доступ ошибочно – если бы я хотел высказаться, сделал бы это после матча. Мячи на разминке были спущены, их подкачали»

Мусаев о критике мячей и стадиона «Ахмата»: видео попало в общий доступ ошибочно.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев заявил, что видео из раздевалки перед матчем с «Ахматом » с критикой поля и мячей было опубликовано ошибочно.

Перед началом матча 23-го тура Мир РПЛ (1:0) Мусаев заявил команде: «Они специально сдули мячи, не подстригли поле. Хорошо, хотят играть так, давайте играть так» .

«Хотел бы сказать пару слов по поводу видео из раздевалки в Грозном. Некоторые сказали, что я сделал заявление. На самом деле это не так. Видео попало в общий доступ ошибочно. Это слова внутри [команды], любой тренер может говорить так, и это не должно попасть [в общий доступ].

Действительно, мячи на разминке были слишком спущены, у нас есть барометр, мы измерили [давление], показали арбитру и делегату. Мячи подкачали, а те, что были спущены, меняли по ходу матча. Но эта проблема была, и она решилась.

Если бы я хотел сделать какое‑то заявление по этому поводу, я бы сделал его после матча, сказал бы, чем я недоволен», – сказал Мусаев после матча с «Динамо» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0).