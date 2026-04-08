Энрике ткнул рукой в лицо Барко в штрафной – судья после ВАР поставил пенальти. Хавбек «Спартака» несильно ударил низом по центру, Латышонок отбил ногой и взял мяч в руки

Барко заработал пенальти в игре с «Зенитом», но не смог забить.

«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом».

На 40-й минуте матча FONBET Кубка России Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко, и аргентинец упал на землю.

Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый.

Барко сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Когда забыл что в воротах не Максименко….
Игрок Динамо отмахнулся рукой в лицо Соболеву - не пенальти.
Игроки Спартака отмахиваются в лица игрокам Локомотива (Руденко и Фассону) - не пенальти.
Игрок Зенита отмахивается в рукой в лицо Барко - пенальти.

Угадайте - в каких моментах болельщики Спартака в комментариях писали, что за такое не ставят пенальти?
Комментарий скрыт
Везде не пенальти
Судья со всем уважением поставил Спартаку левый пенальти. Ну а левому пенальти левое исполнение
Зря что ли судей прогревали про уважение?
Чем пенальти левый? Ваш Жора ипотека всё сказал... Такие ставят в других играх
Возможно в этот раз в Спартаке оценят наконец уровень судейского уважения
Чистяков проявил максимальное уважение к спартаку назначив левый пеналь, но барко этого не оценил.
Мы за честный футбол. Поэтому так и ударил)
Если это пенальти, почему тычок Маричаля в лицо Соболеву не пенальти? И ЭСК с Мажичем сказали, что жто не пенальти. С равно одним моменты трактовать по-разному.
уже не первый раз Барко руинит пенальти...
Прикольно как Нагуч пытался оправдать исключительное исполнение пенки, тем что Барри точку потоптал перед ударом
Длинный московский язык шлифует между красно белых булок
Противно от всего этого
Чистый пенальти. Тупой, нелепый, но пенальти. Парадокс в том, что в ворота Спартака не дали два таких же чистых пенальти в игре с Локо
Ещё один:)))
Что должно быть в голове, чтоб сравнивать несравнимое?!
Ведь велосипед и поезд сравниваете.
А чо. И то, и другое - едет.
Левая пенка. Удар соответствующий. Справедливость.
А где новость про не показанную вторую ЖК Денисову? )
