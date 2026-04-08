Энрике ткнул рукой в лицо Барко в штрафной – судья после ВАР поставил пенальти. Хавбек «Спартака» несильно ударил низом по центру, Латышонок отбил ногой и взял мяч в руки
Барко заработал пенальти в игре с «Зенитом», но не смог забить.
«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом».
На 40-й минуте матча FONBET Кубка России Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко, и аргентинец упал на землю.
Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый.
Барко сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
На что способен «Спартак» в сезоне?13880 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Игроки Спартака отмахиваются в лица игрокам Локомотива (Руденко и Фассону) - не пенальти.
Игрок Зенита отмахивается в рукой в лицо Барко - пенальти.
Угадайте - в каких моментах болельщики Спартака в комментариях писали, что за такое не ставят пенальти?
Противно от всего этого
Что должно быть в голове, чтоб сравнивать несравнимое?!
Ведь велосипед и поезд сравниваете.
А чо. И то, и другое - едет.