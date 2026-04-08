Энрике ткнул рукой в лицо Барко в штрафной – судья после ВАР поставил пенальти. Хавбек «Спартака» несильно ударил низом по центру, Латышонок отбил ногой и взял мяч в руки

«Спартак » не реализовал пенальти в матче с «Зенитом ».

На 40-й минуте матча FONBET Кубка России Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Эсекиэлю Барко, и аргентинец упал на землю.

Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый.

Барко сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»