  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Федотов поддержал отмену удаления Пальцева: «На стоп-кадре это красная, но ВАР разобрался. Ключевой критерий – нет контроля мяча игроком «Динамо»
11

Федотов поддержал отмену удаления Пальцева: «На стоп-кадре это красная, но ВАР разобрался. Ключевой критерий – нет контроля мяча игроком «Динамо»

Бывший судья Игорь Федотов согласился с решением отменить удаление защитника «Краснодара» Валентина Пальцева в первом матче финала пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (0:0).

В концовке первого тайма главный арбитр встречи Иван Абросимов показал прямую красную карточку Пальцеву за фол вблизи штрафной «Краснодара» на полузащитнике «Динамо» Бителло. После вмешательства ВАР судья отменил первоначальное решение и показал игроку «быков» желтую карточку.

«Красная карточка – ключевой момент, потому что она могла быть показана в первом тайме. Почему было изменено решение? Ключевой и единственный критерий – нет контроля мяча со стороны игрока «Динамо». Если бы он остановил мяч и тот пошел вперед, тогда это железная красная карточка.

ВАР разобрался, хорошая работа, показали несколько ракурсов. Абросимов запросил несколько камер, изучал. Момент непростой для восприятия в динамике, а на стоп-кадре это вообще красная карточка», – сказал Федотов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoсудьи
logoДинамо Москва
видеоповторы
logoВалентин Пальцев
logoБителло
Иван Абросимов
Игорь Федотов
РИА Новости
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же бред. А ничо, что этот фол как раз помешал взять мяч под контроль? Бителло одним движением обрабатывал и выходил 1 на 1
Ответ Игорь Горочкин
Согласен. То есть по их мнению, если, допустим идёт длинная передача верхом на ход игроку в выход 1на 1 с вратарем, а его сбивает защитник то типо жёлтая, не ну а что, мяч то в воздухе.
Вар разобрался, показали с нескольких ракурсов. Серьёзно? Очередная пыль в глаза. Когда жёлтый пялился в экран ему там показывали ракурс километра два от эпизода. И врут ведь.
Так контроля нет из за фола..
Балбес, игрок Динамо Бителло в метре от штрафной, и фолящий Пальцев падает.... 1000% красная
Вот, для сравнения, удаление Кубарси сегодня с Атлетико. Мяч далеко не под контролем Симеоне был, даже у него за спиной пролетал. Но вар наоборот сменил жк на кк. Не знаю где правильно, просто очень похожие эпизоды
Вам перевод от Сергея Николаевича Г.
Ответ Groznyi2024
Рука моет руку...

Как наши физруки поддерживают слабых паспортов и автобусных тренеров

Так и эти дефают любое решение арбитров собратов
И вообще, это Бителло специально спровоцировал Пальцева на такой контакт своими действиями, так что красную должен был получить игрок Динамо добавил Игорь Федотов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
