Федотов поддержал отмену удаления Пальцева: «На стоп-кадре это красная, но ВАР разобрался. Ключевой критерий – нет контроля мяча игроком «Динамо»

Федотов об отмене красной Пальцева: ВАР разобрался, Бителло не контролировал мяч.

Бывший судья Игорь Федотов согласился с решением отменить удаление защитника «Краснодара» Валентина Пальцева в первом матче финала пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (0:0).

В концовке первого тайма главный арбитр встречи Иван Абросимов показал прямую красную карточку Пальцеву за фол вблизи штрафной «Краснодара » на полузащитнике «Динамо » Бителло . После вмешательства ВАР судья отменил первоначальное решение и показал игроку «быков» желтую карточку.

«Красная карточка – ключевой момент, потому что она могла быть показана в первом тайме. Почему было изменено решение? Ключевой и единственный критерий – нет контроля мяча со стороны игрока «Динамо». Если бы он остановил мяч и тот пошел вперед, тогда это железная красная карточка.

ВАР разобрался, хорошая работа, показали несколько ракурсов. Абросимов запросил несколько камер, изучал. Момент непростой для восприятия в динамике, а на стоп-кадре это вообще красная карточка», – сказал Федотов.