Федотов поддержал отмену удаления Пальцева: «На стоп-кадре это красная, но ВАР разобрался. Ключевой критерий – нет контроля мяча игроком «Динамо»
Бывший судья Игорь Федотов согласился с решением отменить удаление защитника «Краснодара» Валентина Пальцева в первом матче финала пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (0:0).
В концовке первого тайма главный арбитр встречи Иван Абросимов показал прямую красную карточку Пальцеву за фол вблизи штрафной «Краснодара» на полузащитнике «Динамо» Бителло. После вмешательства ВАР судья отменил первоначальное решение и показал игроку «быков» желтую карточку.
«Красная карточка – ключевой момент, потому что она могла быть показана в первом тайме. Почему было изменено решение? Ключевой и единственный критерий – нет контроля мяча со стороны игрока «Динамо». Если бы он остановил мяч и тот пошел вперед, тогда это железная красная карточка.
ВАР разобрался, хорошая работа, показали несколько ракурсов. Абросимов запросил несколько камер, изучал. Момент непростой для восприятия в динамике, а на стоп-кадре это вообще красная карточка», – сказал Федотов.
Как наши физруки поддерживают слабых паспортов и автобусных тренеров
Так и эти дефают любое решение арбитров собратов